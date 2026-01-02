Ümraniye Belediyesi, geleneksel sanatları yaşatmak ve köklü mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla eğitimlerini sürdürüyor. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde verilen 'katı' sanatı' eğitimleri, sanata ilgi duyan her yaştan vatandaşa açık olarak gerçekleştiriliyor.

Osmanlı kültüründe önemli bir yere sahip olan katı' sanatı, kâğıt veya derinin ince işçilikle kesilerek üç boyutlu kompozisyonlar hâline getirilmesiyle icra ediliyor. Zamanla kullanım alanının daralmasıyla unutulmaya yüz tutan bu zarif el sanatı, günümüzde korunması ve yaşatılması gereken geleneksel sanatlar arasında yer alıyor. Kadim sanatların kültürel miras olarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Geleneksel Sanatlar Akademisi tarafından yürütülen çalışmalar dikkat çekiyor. Akademi bünyesinde verilen eğitimlerle katı' sanatının teknikleri öğretilirken, aynı zamanda sanatın estetik anlayışı ve tarihi birikimi de yeni kuşaklara aktarılıyor. Yürütülen çalışmalar, katı' sanatının yeniden görünürlük kazanmasına ve kültürel hafızadaki yerini güçlendirmesine katkı sağlıyor. Katı' sanatı dersleri haftada bir gün olmak üzere perşembe günleri düzenleniyor. Sabah saatlerinde başlayan eğitimler 14.30'a kadar devam ediyor. Program kapsamında kayıtlar eylül ayında alınırken, dersler ekim ayında başlayarak mayıs ayı sonuna kadar sürüyor.

Eğitim sürecinde katılımcılara katı' sanatının temel ve ileri düzey teknikleri uygulamalı olarak aktarılıyor. Program içeriğinde kâğıt oyma ve kesme teknikleri, desen oluşturma ve kompozisyon bilgisi ile el becerisi ve özgün tasarım geliştirmeye yönelik çalışmalar yer alıyor.

Yıl boyunca edinilen bilgi ve beceriler, eğitim dönemi sonunda düzenlenen sergilerde sanatseverlerle buluşturuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ile belgelendirilen eğitim programına katılanlar, bu sergilerde ortaya koydukları özgün eserlerle katı' sanatını nitelikli ve güçlü bir şekilde temsil etme imkânı buluyor. Ümraniye Belediyesi tarafından Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde yürütülen katı' sanatı eğitimleri; teknik altyapısı ve sanatsal üretimi teşvik eden yaklaşımıyla geleneksel sanatlar alanında örnek bir eğitim modeli olarak öne çıkıyor.