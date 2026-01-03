Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar özellikle gram ve çeyrek altındaki son durumu yakından izliyor. Açıklanan güncel rakamlara göre gram altın 6201.57 liradan satışa sunulurken, 14 ayar altının satış fiyatı ise 3430.33 lira olarak kayıtlara geçti. Piyasada en fazla ilgi gören ürünlerden biri olan çeyrek altın 10159 liradan alıcı bulurken, eski tarihli çeyrek altın 9972 liradan işlem görüyor. Yarım altının satış fiyatı 20319 lira olarak belirlenirken, tam altın 40513 liradan Kapalıçarşı tezgahlarında yerini aldı.

Kaynak: Haber Merkezi