Asayiş Polisi, güvenlik kamerası görüntülerini tekrar inceleyerek, "Bu işte bir terslik var" diyerek şüpheli bulduğu Coşkun K. (35) ve arkadaşının planını kısa sürede ortaya çıkardı. Kapkaç sonrası gözyaşı dökerek "Paralarım gitti" diyen tekstilcinin performansı dikkat çekti.

Osmangazi ilçesinde tekstil işiyle uğraşan Coşkun K., yüklü miktarda borcu olduğu için durumu eşinden sakladı. 58 bin Euro parayı evden alarak “İstanbul'da iş görüşmesine gidiyorum” bahanesiyle evden ayrıldı. Terminalde, senaryosuna göre bir alışveriş merkezinin kapısında para dolu çantasını motosikletli bir kişiye kaptırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı ve ikilinin kovalamaca görüntüleri kaydedildi.

Ancak, Coşkun K.'nın durumu polis ekiplerine anlattıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü, güvenlik kameralarındaki detayları inceleyerek şüpheli buldu. Motosikletli gaspçının olaydan önce terminale gittiğini tespit eden ekipler, motosikletlinin kıyafetlerini değiştirdiğini ve kaskını çıkardığını belirledi. Yapılan araştırmada, gaspçının İsmail Melih A. olduğu ortaya çıktı ve her iki arkadaşın daha önceki 15 yıllık dostlukları tespit edildi.

Gözaltına alınan ikili, emniyetteki sorguda gerçekleri itiraf etti. Coşkun K.'nın aslında 1 milyon lira borcu olduğu ve bu yüzden eşine durumu anlatamadığı öğrenildi. Arkadaşıyla birlikte planladıkları kapkaç oyunu, polisin müdahalesiyle bozuldu.

Emniyet tutanaklarını eşine gösterip kendini mağdur göstermeye çalışan Coşkun K.'nın oyununu bozan polis ekipleri şahısları "Suç uydurma ve güvenlik güçlerini meşgul ettiği" iddiasıyla adliyeye sevk etti.



“15 yıllık arkadaşım ağlayınca yardımcı olmak istedim”

Öte yandan, İsmail Melih A. verdiği ifadede, Coşkun K.'nın kendisinin 15 yıllık arkadaşı olduğunu ifade ederek, “Çok borcu olduğu için eşine söylemediğini böyle bir fikir yaptığını söyledi. Ağlayınca dayanamadım böyle bir oyuna dahil oldum” dedi.