Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konusunda şehri daha yaşanabilir kılmak adına gerçekleştirdiği önemli çalışmalara bir yenisini ekledi. Büyükşehir Belediyesi, şehrin arterlerinden biri olan 2. Kanal Caddesi'nde sağlıklaştırma projelerine odaklandı. Bu kapsamda, gece gündüz demeden ve trafiği olumsuz etkilemeden yürütülen çalışmalar sonucunda, 1 kilometre uzunluğundaki cadde 1000 ton asfalt kaplamayla daha konforlu bir hal aldı.

Bursa'nın ulaşım altyapısına kalıcı çözümler sunmak amacıyla raylı sistemlerden, yeni yolların açılmasına, akıllı kavşaklardan toplu ulaşıma kadar pek çok alanda yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolların sağlığını artırmak için asfalt yenileme projelerine devam ediyor. Bu çerçevede, 2. Kanal Caddesi de özel bir öneme sahip olarak seçilerek, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bu cadde 1 kilometre boyunca gerçekleştirilen bin ton asfalt kaplama çalışmasıyla daha konforlu hale getirildi.