Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Hakan Demirel (32), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkeme ile bağlandı. Olayda hayatını kaybeden Mustafa Demirel'in yakınları ve sanığın avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık, savunmasında annesiyle ayrı bir evde yaşadıklarını ve olay günü babasının evine ziyarette bulunduğunu anlattı. Demirel, bu sırada babasının onun kız arkadaşıyla mobil bir uygulama üzerinden iletişimde olduğunu fark ettiğini ve babasının kendisine küfrettiğini ifade etti.

Bu durumun kendisini öfkelendirdiğini söyleyen Demirel, babasına bağırdığını belirtti. Sanık, babasının ise kendisine zarar vermek amacıyla eline aldığı demir çubukla saldırdığını öne sürdü.

Sanığa göre, babası eve dolu bir tüfekle döndü ve bu tüfeği kendisine doğrulttu. Sanık, bu noktada aralarında bir mücadele başladığını ve eline geçirdiği silahla babasına ateş ettiğini itiraf etti.

Sanık, olayın ardından babasının evinde bulunan tüfeği ve bir arkadaşının arabasının anahtarını alarak annesiyle yaşadıkları eve döndüğünü ve bu sırada yaralanmış olduğunu ifade etti. Kendisine sorulduğunda, "Bir şey yok" dediğini belirtti ve tüfeği tuvaletin bölmelerine sakladığını, ardından uyumak için yattığını açıkladı.

Ertesi gün, kız arkadaşıyla buluşarak alışverişe gittiklerini belirten sanık, babasının banka kartıyla üç Cumhuriyet altını aldığını ve bunu paraya çevirdiğini ifade etti. Ayrıca, cinayeti para meselesi nedeniyle işlemediğini ve babasına ait kredi kartlarını zaten kendisinin kullandığını iddia etti.

Olaydan sonra yakınlarıyla eve gidip babasını aradıklarını da anlatan sanık, asma kata kimse bakmadığını vurguladı. Bir süre sonra vicdan azabıyla babasının bulunmasını istediği için dışarı çıktığını ve asma kattaki cesedi gördüğünü yakınlarına söylediğini ifade etti.

Ağabeyi H.D'nin isteği üzerine polis merkezine gidip kayıp ihbarında bulunduğunu dile getiren sanık, ağabeyinin hep yanında olduğunu ve bu nedenle olayı itiraf edemediğini belirtti. Ayrıca, babasının tüfeğini kullanarak nasıl ateş edildiğini sorduğu iddiasının cinayetle ilgisi olmadığını savundu.

Sanığın ağabeyi H.D., babasının kullanılmayan eşyaları atmamayı tercih ettiğini ve evlerinin bu nedenle eşyalarla dolu olduğunu ifade etti. Babasının daha önce psikolojik sorunları olduğunu ve kendisini amcasına evlatlık verdiğini söyleyen H.D., kardeşinden şikayetçi olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, tanıkların ve avukatların taleplerini dinledikten sonra, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, diğer tanıkların da dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

Olay, Osmangazi Kükürtlü Mahallesi'nde bulunan 1. Mutlular Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Demirel'in trajik ölümüyle ilgili. 10 Şubat'ta, Mustafa Demirel'in oğlu Hakan Demirel, polis merkezine giderek acı haberle karşılaştı; babasının silahla vurulmuş cesedini evde bulduğunu ihbar etti.

Polis, bu üzücü olayın ardından soruşturmayı başlattı ve ilk tespitlerine göre, oğlu Hakan Demirel'in, ihbardan bir gün önce babasının evine geldiği belirlendi.

Hakan Demirel, öncelikle polise yanıltıcı bilgiler vererek suçunu reddetti. Ancak daha sonra gerçeği itiraf etti. Baba Demirel'i öldürdüğünü kabul ettiği ifadesinde, neden olarak sevdiği kız ile olan ilişkisine babasının onay vermemesi ve kız arkadaşına hakaret etmesinin sinirlerini bozduğunu belirtti. Bu çerçevede, pompalı tüfekle babasını vurarak öldürdüğünü açıkladı. Sonuç olarak, 11 Şubat'ta evde, Mustafa Demirel'in cesedi asma katta bulundu.

Hakan Demirel, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklandı.