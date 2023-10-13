Bursa'da ortaya çıkan bir iddiaya göre, bir grup zanlının, bakanlar ve ünlü işadamlarının isimlerini kullanarak kendilerini emlakçı olarak tanıtarak yaklaşık 80 kişiyi dolandırdığı ve toplamda 500 milyon lira değerinde arazi vurgunu gerçekleştirdiği öne sürülüyor. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, 15 kişiden oluşan şüpheli bir grup, farklı köylerden arsa veya ev sahibi olan yaşlı insanları hedef alarak dolandırmış. Bu şüpheliler, birbiriyle bağlantılı oldukları iddia edilen, kendilerini emlakçı olarak tanıtarak yaşlı insanları lüks otomobillerle gezdirmiş ve lüks otellerde konaklatmış. Zanlılar, kurbanlarını "Arsanı veya konutunu bize ver, para hazır" diyerek kandırmış ve noterde atılan imzaların ardından kayıplara karışmış. Dolandırılan 80 kişiden yaklaşık 500 milyon lira değerinde arazi ve evleri ellerinden çıkarmışlar.

Çete üyelerinin, kendilerine ulaşmaya çalışan kişilere tehdit yoluyla gözdağı verdikleri ve birçok kişiyi evlerinden ederek mağduriyet yarattıkları da iddialar arasında. Ayrıca, bazı çete üyelerinin daha önce 2012 yılında yapılan Çekirge operasyonunda yakalandığı ve uzun süreli hapis cezaları aldıktan sonra serbest kaldıkları belirtiliyor.

Mağdur aileler, kendilerini dolandırdığı iddia edilen kişilerden şikayetçi olmuş durumda. Örneğin, 14 milyon liralık arazisini kaybettiğini belirten İbrahim Kıran, dolandırıcıların kendisine bakan ve işadamı akrabalarının isimlerini kullanarak yaklaştığını ve sonrasında paralarını almadıklarını ifade etti. Mağdurlar, adaletin sağlanmasını talep ediyorlar.

Dolandırıcıların kendilerini iş adamı olarak tanıttıklarını iddia eden Evren Öztürk ise bu kişilerin büyük bir organize şebeke olduğunu düşündüklerini ve özellikle Engin Elgün adlı kişinin Kadir Topbaş'ın yeğeni olduğu yalanını kullanarak köylüleri kandırdığını aktardı. Aynı zamanda, zanlıların avukatlarınca yönlendirildiğini de düşündüğünü belirtti ve Bursa'da yüz kişiyi dolandırarak 500 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığını ifade etti.

Mağdurlar olayın aydınlatılması için Cumhuriyet Savcılığı'na başvururken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.