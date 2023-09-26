Gemlik-Bursa karayolunda meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç refüje daldı. Perte çıkan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gemlik-Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu.

Refüje çarptıktan sonra durabilen araç, kullanılamaz hâle geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince en yakın hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, aracın çekilmesiyle trafik tekrar açıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.