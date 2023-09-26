Son aylarda ortalama 100 bin adetlik aylık satışlarla rekorlar kıran otomotiv pazarı, resmi adımlar ve ekonomik değişiklikler sonrasında durağan bir döneme girdi. Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç ticaretine yönelik düzenlemeleri ve ekonomik faktörler nedeniyle tüketicilerin otomobil talebi azaldı. Bu durum, fiyat artışlarının kontrol altına alınmasına ve bayilerin indirimler sunmasına yol açtı.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki ekonomik politika değişiklikleri, faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve bankaların taşıt kredilerine getirdiği kısıtlamalar, tüketicilerin krediye erişimini zorlaştırdı. Bunun sonucunda talep azaldı ve mevcut kredi faiz oranları yüksek olduğu için otomobil almak isteyenler zorlanıyorlar" dedi.

Otomobil talebi, geçmiş dönemlerde oldukça yüksekti ve pandeminin etkisiyle üretim sıkıntıları yaşanıyordu. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemeleri ve ekonomik koşullardaki değişikliklerle birlikte otomobil fiyatlarındaki artış kontrol altına alındı. Ayrıca kredi erişiminde yaşanan daralma, otomobil talebini azalttı. Ancak bu durum, otomobil piyasasının daha sağlıklı bir seviyeye dönmesine olanak tanıdı.

2023 yılı itibarıyla üretim miktarları arttı ve yeni yönetmeliklerin etkisiyle otomobil fiyatlarındaki artış ivme kaybetti. Ancak kredi erişimindeki zorluklar, talebi düşürdü. İkinci el otomobil fiyatlarında da gerileme yaşandı.

İkinci el otomobil piyasasında, özellikle İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) üyeleri tarafından liste fiyatının altında indirimli teklifler sunuluyor. Ayrıca pek çok otomobil markası, takas kampanyaları ve uygun finansman seçenekleri sunarak talebi artırmaya çalışıyor.

Otomobil almayı düşünen tüketiciler, ihtiyaçları ve bütçeleri doğrultusunda bu dönemdeki fırsatları değerlendirerek sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olabilirler. Bu süreç, otomobil piyasasının tekrar hareketlenmesine yönelik bir adım olarak görülüyor.