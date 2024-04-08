Mazbata ve devir teslim törenlerinin ardından resmi olarak görevine başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan Bayramı’nda şehir içi toplu taşımanın ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından Bursa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Bozbey, Bursa için çalışmalarına başladı.

İlk mesaisine ‘Yeniden Yeşil Bursa’ mottosuyla 100.Yıl Atatürk Ormanı’na çınar ağaçları dikerek başlayan ve Bursa’yı yeşille donatma sözü veren Başkan Bozbey, Ramazan Bayramı’nda da şehir içi ulaşımın ücretsiz olacağı müjdesini verdi. BUSKİ’de gerçekleşen mazbata töreninde konuşan Mustafa Bozbey “Ramazan Bayramı boyunca ulaşım ücretsiz olacak. Bayramlarımızda halkımız bir yerden bir yere bayramlaşmaya giderken ücret ödemeyecekler. Şimdiden bayramınızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Buna göre Bursalı vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın birinci gününden itibaren üç gün boyunca Bursakart kullanmak suretiyle ayakta yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecekler.