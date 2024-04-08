Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenme ve kilo denetimi yapmanın mümkün olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Meltem Boz, “Bayram, tatil, kutlamalar veya yılbaşları gibi özel günleri aklınızda sadece yemek ile ilişkilendirmek yerine, keyifli dakikalar geçirmeye ve güzel hâtıralar biriktirmeye odaklanmalısınız” dedi.

11 Ayın Sultanı Ramazan geldi, oruçlar tutuldu ve sonunda büyük bir coşkuyla bayrama kavuşuldu. Ramazan dönemi boyunca sahur ve iftardan oluşan beslenme rutini, sahur öğünü sonrası uyku, uzun süren açlık saatleri ve susuzluk sonrası hem bedenimizin hem de ruhumuzun bayram yapmaya ihtiyacı var. İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Meltem Boz, Ramazan Bayramı’nın hem tadını doyasıya çıkarmak hem de sağlıklı beslenmek ve kilo denetimi yapabilmek için dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yemek yemeğe odaklanmayın

Bayram tatilinde sadece yemek yemeğe odaklanmamız gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Boz, “Bayram, tatil, kutlamalar veya yılbaşları gibi özel günleri aklınızda sadece yemek yemek ile ilişkilendirmek yerine, keyifli dakikalar geçirmeye ve güzel hâtıralar biriktirmeye odaklanmalısınız” diye konuştu.

Kahvaltı tabağınızda yeşillik bulunmalı

Kahvaltının önemine değinen Uzm. Dyt. Boz, “Sağlıklı beslenme ve kilo denetimi süresinde kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biri olmaktadır. Bayram sabahında yapılan geniş ve uzun kahvaltıların tadı ise bambaşkadır. Bu keyifli kahvaltı sofralarını kendinize en uygun seçimleri yaparak yönetmek de sizin elinizde. Kahvaltı tabağınızda mutlaka yeşillikler ve lif kaynağı domates, salatalık, biber gibi çiğ sebzelere yer verin. Kaliteli protein yani yumurta ve peynir tüketimini es geçmeyin. Kızartma ürünler veya işlenmiş et ürünlerinden uzak durun. Basit karbonhidrat grubunu (börek, açma, simit vb.) limitli tüketin” dedi.

Öğün sayınızı kontrol altında tutun

Öğün sayısına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dyt. Boz, “Genel olarak 2 ana öğün ve 2 ara öğün şeklinde yani geç kahvaltı, ara öğün, erken akşam yemeği ve ihtiyaca bağlı 1 ara öğün daha şeklinde ilerlemek bayram süresince daha uygun olabilir. Öğünlerinizi hızla ve büyük porsiyonlar halinde değil, yavaş yavaş ve çok iyi çiğneyerek tüketmeye dikkat edin” şeklinde konuştu.

Su içmeyi unutmayın

Su tüketiminin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dyt. Boz, “Öğünlerle birlikte değil, öğün aralarında olacak şekilde düzenli ve yeterli su tüketimini önemseyin. Asitli içecek, şekerli içecek meyve suyu (taze sıkılmış bile olsa) ya da alkollü içecek tüketimini en minimal düzeyde olacak şekilde tüketin ya da hiç tercih etmeyin. Bayram süresince aşırı miktarda çay-kahve gibi kafein kaynaklarının tüketimi farklı sağlık sorunlarına yol açabileceğinden limitli tüketilmelidir” dedi.

Çikolata ve tatlı tüketimine dikkat edin

Tatlı tüketimine dikkat çeken Uzm. Dyt. Boz, “Bayram ziyaretlerinde ikram edilen bütün çikolata ve şekerlemelerden almak zorunda değilsiniz, sevmediğiniz ikramları kibarca geri çevirebilirsiniz. Gerçekten sevdiğiniz bayram ikramlıklarını ise bir tam porsiyon şeklinde değil, daha küçük porsiyonlar halinde tadımlık şekilde tüketebilirsiniz. Ayrıca bayram süresinde tüketeceğiniz tatlı alternatiflerinin şerbetli tatlılar yerine süt veya meyve tarzında olması sizin yararınıza olacaktır” ifadelerini kullandı.

Izgara ve sebzeye ağırlık verin

Sağlıklı pişirme önerilerinin tercih edilmesinin daha doğru olacağını işaret eden Uzm. Dyt. Boz, “Bayram sofralarınızı oluştururken mümkün olduğunca ızgara, fırın, haşlama, buğuluma gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Aşırı yağlı, soslu, kremalı yiyeceklerden ve kızartma, kavurma gibi yöntemlerden uzak durmak daha doğrudur” şeklinde konuştu.

Önce gözünüzün doymasına dikkat edin

Porsiyon kontrolünü daha iyi sağlamamız gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Boz, “Bayram sofralarında porsiyon kontrolünü daha iyi sağlayabilmek adına tüketmeyi tercih ettiğiniz yiyecekleri önce kendi tabağınıza almanız, göz tatmini sağlamanız ve sonrasında kendi tabağınızdan tüketerek öğününüze devam etmeniz daha sağlıklı bir yol olacaktır. Bayram süresince mümkün olduğunca günlük fiziksel aktivitenizi artırmaya çalışmanız, sindirim sisteminizin daha rahat çalışmasına ayrıca da daha kolay kilo denetimi yapmanıza yardımcı olacak en büyük faktörlerden birisidir. Örneğin, ziyaretlere giderken asansör kullanmak yerine merdiven tercih etmek, yürünebilecek mesafede ise yürümek, sabah erken ya da öğün sonraları açık havada orta tempoda yürüyüş yapmak veya imkân varsa yüzmek çok büyük fayda sağlayacaktır” dedi.