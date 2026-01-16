İlan.gov.tr internet adresinde yayınlanan duyuruda; Mustafa Kemalpaşa Belediye Başkanlığı tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince taşınmazlar Açık Teklif Usulü ihale ile peşin bedelle satılacağı belirtildi.
İşte o taşınmazlar;
|SIRA NO
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|NİTELİK
|YÜZÖLÇÜM
(M²)
|TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
|İHALE SAATİ
|1
|Ada
|105
|12
|Arsa
|805,67
|1.506.602,90
|45.198,09
|14:00
|2
|Ada
|105
|13
|Arsa
|806,38
|1.507.930,60
|45.237,92
|14:02
|3
|Ada
|105
|14
|Arsa
|804,81
|1.504.994,70
|45.149,84
|14:04
|4
|Ada
|105
|15
|Arsa
|806,38
|1.507.930,60
|45.237,92
|14:06
|5
|Ada
|105
|16
|Arsa
|803,95
|1.503.386,50
|45.101,60
|14:08
|6
|Ada
|108
|1
|Arsa
|802,71
|1.501.067,70
|45.032,03
|14:10
|7
|Alacaat
|101
|94
|Tarla
|43.584,21
|2.615.052,60
|78.451,58
|14:12
|8
|Bostandere
|102
|20
|Tarla
|13.500,00
|3.037.500,00
|91.125,00
|14:14
|9
|Çavuş
|106
|66
|Tarla
|5.300,00
|1.590.000,00
|47.700,00
|14:16
|10
|Çeltikçi
|0
|742
|Tarla
|5.000,00
|1.750.000,00
|52.500,00
|14:18
|11
|Çırpan
|19
|32
|Arsa
|122,14
|732.840,00
|21.985,20
|14:20
|12
|Çördük
|0
|459
|Tarla
|10.900,00
|2.180.000,00
|65.400,00
|14:22
|13
|Dallıca
|101
|1
|Tarla
|11.594,95
|3.188.611,25
|95.658,34
|14:24
|14
|Durumtay
|1216
|3
|Tarla
|6.336,49
|2.217.771,50
|66.533,15
|14:26
|15
|Kumkadı
|121
|5
|Arsa
|434,80
|978.300,00
|29.349,00
|14:28
|16
|Kumkadı
|121
|6
|Arsa
|504,52
|1.135.170,00
|34.055,10
|14:30
|17
|Lalaşahin
|2341
|9
|Arsa
|551,25
|1.929.375,00
|57.881,25
|14:32
|18
|Lalaşahin
|2341
|7
|Arsa
|800,64
|2.802.240,00
|84.067,20
|14:34
|19
|Ormankadı
|130
|5
|Arsa
|652,82
|1.468.845,00
|44.065,35
|14:36
|20
|Ormankadı
|130
|9
|Arsa
|632,20
|1.422.450,00
|42.673,50
|14:38
|21
|Ormankadı
|130
|10
|Arsa
|630,93
|1.419.592,50
|42.587,78
|14:40
|22
|Ormankadı
|0
|219
|Tarla
|10.700,00
|2.407.500,00
|72.225,00
|14:42
|23
|Orta
|499
|16
|Arsa
|60,03
|135.067,50
|4.052,03
|14:44
|24
|Sünlük
|101
|10
|Tarla
|8.059,02
|1.611.804,00
|48.354,12
|14:46
|25
|Taşpınar
|2442
|6
|Arsa
|323,87
|485.805,00
|14.574,15
|14:48
|26
|Taşpınar
|2442
|7
|Arsa
|320,00
|480.000,00
|14.400,00
|14:50
|27
|Taşpınar
|2442
|8
|Arsa
|320,00
|480.000,00
|14.400,00
|14:52
|28
|Taşpınar
|2442
|2
|Arsa
|390,05
|585.075,00
|17.552,25
|14:54
|29
|Taşpınar
|2442
|4
|Arsa
|320,11
|480.165,00
|14.404,95
|14:56
|30
|Taşpınar
|2442
|5
|Arsa
|320,61
|480.915,00
|14.427,45
|14:58
|31
|Taşpınar
|0
|288
|Arsa
|100,00
|200.000,00
|6.000,00
|15:00
|32
|Uğurlupınar
|0
|68
|Tarla
|22.050,00
|3.307.500,00
|99.225,00
|15:02
|33
|Yamanlı
|102
|1
|Arsa
|601,53
|1.203.060,00
|36.091,80
|15:04
|34
|Yamanlı
|102
|2
|Arsa
|603,56
|1.207.120,00
|36.213,60
|15:06
|35
|Yamanlı
|102
|3
|Arsa
|633,67
|1.267.340,00
|38.020,20
|15:08
|36
|Yamanlı
|102
|4
|Arsa
|614,99
|1.229.980,00
|36.899,40
|15:10
|37
|Yamanlı
|102
|5
|Arsa
|616,15
|1.232.300,00
|36.969,00
|15:12
|38
|Yamanlı
|111
|1
|Arsa
|610,10
|1.220.200,00
|36.606,00
|15:14
|39
|Yamanlı
|111
|6
|Arsa
|624,05
|1.248.100,00
|37.443,00
|15:16
|40
|Yamanlı
|0
|1405
|Arsa
|225,00
|450.000,00
|13.500,00
|15:18
|41
|Yamanlı
|103
|4
|Arsa
|615,58
|1.231.160,00
|36.934,80
|15:20
|42
|Yamanlı
|103
|5
|Arsa
|626,23
|1.252.460,00
|37.573,80
|15:22
Kaynak: Haber Merkezi