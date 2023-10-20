Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Filistin'e destek amacıyla cuma namazı sonrası bir basın açıklaması düzenledi ve gıyabi cenaze namazı kıldı. Binlerce vatandaş İsrail'e tepki gösterirken, Filistin'e destek mesajları iletti.

Bursa ve tüm Türkiye genelinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı yoğun bir protesto dalgası yaşanıyor. Cuma namazı sonrasında Ulucami'de toplanan binlerce kişi, İsrail'e karşı sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınıp dualar edildikten sonra protesto sona erdi.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, İsrail'in Gazze'ye yönelik karadan, havadan ve denizden gerçekleştirdiği bombardımanın 14. gününde olduğunu belirtti. Eryağan, İsrail'in kadın, erkek, genç, yaşlı, bebek ve çocuk demeden yerleşim yerleri, evler, hastaneler ve okullar dahil hiçbir hedefi gözetmeden saldırılar gerçekleştirdiğini ve hatta fosfor bombaları kullanarak 2.5 milyon masum insanın üzerine bomba yağdırdığını ifade etti.

Eryağan, Filistin'de yaşanan vahşeti insan hakları, hayvan koruma ve doğa derneklerinin sessizliğiyle vurgulayarak, İslam İş Birliği Teşkilatı'nın ise vahşetin 12. gününde ancak toplandığını dile getirdi. Kendi Müslüman toplumlarına yönelik bir çağrıda bulunarak, iki milyardan fazla Müslüman'ın her birinin sadece bir kova su dökse İsrail diye bir ülkenin kalmayacağını belirtti. Ayrıca, İsrail'e destek veren ülkelerin zalim ve terörist bir devlete yardım etme yarışına girdiğini ekledi.

Eryağan ayrıca son bir aydır Müslümanların Mescid-i Aksa'da sabah ve öğle namazlarını kılamadığını, hatta Mescid-i Aksa'da ezan okunamadığını vurguladı. İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya her gün baskın düzenlediğini ve Gazze'yi bombalarken Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri açmaya devam ettiğini söyledi. Silahlı sivil Yahudi yerleşimcilerin Filistin mahallelerine baskın yaparak Filistinlileri göçe zorladığını ve Gazze etrafındaki kuşatmanın ekonomik ambargo ile daraltıldığını belirtti.

Eryağan, önerilerini de paylaşarak Birleşmiş Milletler'in İsrail'e derhal ateşkes ilan etmesini sağlaması gerektiğini, BM'nin 181 sayılı kararına uygun olarak başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İsrail'in "beyaz fosfor bombası" kullanması nedeniyle uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini, Mısır'ın Refah Sınır Kapısını temel ihtiyaç maddelerinin ulaştırılması için acilen açması gerektiğini ve Müslüman ülkelerin bir araya gelerek Filistin davasına destek vermesi gerektiğini belirtti. Son olarak, işlevsiz olan uluslararası kurumların işlevsel hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamaya AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da katıldı.