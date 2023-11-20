Bursa genelinde 21-22 Kasım tarihlerinde planlanan elektrik kesintileri, Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi mahalleleri etkileyeceği hakkında yapılan açıklamaya göre;

Gemlik'te Elektrik Kesintisi:

21 Kasım 2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Feyziye, Hamidiyeköy, Fındıcak ve Şükriye mahallelerinde,

22 Kasım 2023 tarihinde 13:00 - 17:00 saatleri arasında Haydariye mahallesinde planlı kesintiler yapılacak.

Gürsu'da Elektrik Kesintisi:

21 Kasım 2023 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Ericekköyü, Dışkayaköyü, Yenidoğan ve Kurtuluş mahallelerinde kesintiler olacak.

İnegöl'de Elektrik Kesintisi:

21 Kasım 2023 tarihinde 11:00 - 13:00 saatleri arasında Yunusemre ve Esentepe mahallelerinde,

21 Kasım 2023 tarihinde 14:00 - 16:00 saatleri arasında Cumhuriyet mahallesinde,

21 Kasım 2023 tarihinde 09:00 - 14:00 saatleri arasında Cerrah mahallesinde,

21 Kasım 2023 tarihinde 09:00 - 11:00 saatleri arasında Yunusemre mahallesinde kesintiler gerçekleştirilecek.

İznik'te Elektrik Kesintisi:

21 Kasım 2023 tarihinde 09:00 - 13:00 saatleri arasında Boyalıca, Çakırca, Elmalı, Göllüce ve Selçuk mahallelerinde,

22 Kasım 2023 tarihinde 13:00 - 15:00 saatleri arasında Selçuk mahallesinde kesintiler planlanmıştır.

Karacabey'de Elektrik Kesintisi:

21 Kasım 2023 tarihinde 12:00 - 14:00 saatleri arasında Canbalı, Küçükkaraağaç, Sultaniye, Akçakoyun, Dağkadı, Fevzipaşa, Şahinköy, Örencik, Doğla, Keşlik, Güngörmez, Dağesemen, Kıranlar, Arız, Kedikaya, Okçular, Karasu, Şahmelek, Yeşildere, Gölecik, Hüdavendigar, Garipçe, Tavşanlı, Tabaklar, Yeni ve Canbalı mahallelerinde kesintiler gerçekleştirilecek.

Kestel'de Elektrik Kesintisi:

21 Kasım 2023 tarihinde 09:00 - 12:00 saatleri arasında Derekızık ve Kale mahallelerinde planlı kesintiler yapılacak.

Mustafakemalpaşa'da Elektrik Kesintisi:

22 Kasım 2023 tarihinde 10:40 - 17:40 saatleri arasında Yamanlı mahallesinde elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Orhangazi'de Elektrik Kesintisi:

21 Kasım 2023 tarihinde 12:00 - 16:00 saatleri arasında Gemiç, Üreğil, Çakırlı, Yeniköy, Keramet, Gedelek, Çeltikçi, Gürle, Bayırköy, Sölöz, Narlıca, Gölyaka, Yenisölöz, Akharem, Dutluca, Yenigürle, Gemiç, Karsak, Heceler, Paşapınar, Yeniköy, Çakırlı, Mahmudiye ve Keramet mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Osmangazi'de Elektrik Kesintisi:

21 Kasım 2023 tarihinde 14:00 - 16:00 saatleri arasında Dikkaldırım, Adalet, Çekirge, Hüdavendigar ve Çiftehavuzlar mahallelerinde,

22 Kasım 2023 tarihinde 14:00 - 16:00 saatleri arasında Hüdavendigar mahallesinde planlı kesintiler olacak.

Yenişehir'de Elektrik Kesintisi:

22 Kasım 2023 tarihinde 10:00 - 16:00 saatleri arasında Marmaracık ve Çayır mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Yıldırım'da Elektrik Kesintisi: