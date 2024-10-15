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 Gün boyunca sıcaklık 18-20°C arasında değişirken, akşam saatlerinde 15°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgarın hafif esmesiyle birlikte, yer yer yağmur ihtimali de mevcut. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor. 

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İnegöl'de hava durumu, bugün itibarıyla açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 19-21°C arasında seyredecek. Öğle saatlerinde rüzgarın hafifçe artması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C'ye kadar düşebilir. İlerleyen günlerde ise bulutluluk artacak ve yerel yağışlar görülebilir. 

Muhabir: Şerife öz