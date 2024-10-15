Gün boyunca sıcaklık 18-20°C arasında değişirken, akşam saatlerinde 15°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgarın hafif esmesiyle birlikte, yer yer yağmur ihtimali de mevcut. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor.

İnegöl'de hava durumu, bugün itibarıyla açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 19-21°C arasında seyredecek. Öğle saatlerinde rüzgarın hafifçe artması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C'ye kadar düşebilir. İlerleyen günlerde ise bulutluluk artacak ve yerel yağışlar görülebilir.