Doktorluğun yanında profesyonel atletizm kariyerini sürdüren Kaçar, bu süre zarfında 88 madalya kazandı. 17 yıldır girdiği Balkan şampiyonasında 17 kez de birinci oldu.

İnegöl’de özel bir hastanede çocuk doktoru olan Murat Kaçar, lisedeyken koşu hayatına başladı. 1962 yılında ilk koşusuna çıkan Kaçar, tıp eğitimiyle atletizm çalışmalarını birlikte yürüttü.

Açıklama yapan Murat Kaçar, "Son olarak katıldığım, 33. Balkan oyunları için gittiğimiz Montenegro'da yapılan Balkan yarışmalarında yüksek atlaması 1.23 ile 71/79 yaş aralığında Balkanlar şampiyonu oldum. Çıtayı 1.28'e çıkarttım ama Türkiye rekorunu kırmak için ama 3 defa da başarılı olamadım.

Engelli yarışlara gelince, tabi engelli yarışlara benim esas yarış branşım. Dolayısıyla bugüne kadar yapılan Balkan şampiyonaları yaklaşık olarak 33.'sü yapıldı. Ve de bunların pist yarışmalarında 17'sine katılmışım. 17 Yarışta da bugüne kadar Balkanlarda beni geçen kimse olmadı. 17 yıldır katılmış olduğum Balkan salon pist şampiyonalarında 17 yıldır aralıksız olarak pist şampiyonu olmayı başardık. Bugüne kadar 7.'si yapılan Balkan salon şampiyonalarında da 6'sına katıldım. O 6'sında da Balkan şampiyonu olduk ve hala Balkan rekoruda 71/79 yaş bana ait.

Şimdi tabi buna baktığımız zaman tabi Balkan oyunlarında, gerek pistte, gerekse salonda 17 defa pistte 6 defa da salonda olmak üzere 23 tane altın madalyayı bu güne kadar kazandım.

Ballanlar'da daha beni geçen olmadı.

Bunlara ilave olarakta dünya şampiyonalarında 2017 yılında yine 75 yaşındayken Güney Kore (DEHAHEY) bültentinde yapılan dünya salon şampiyonasında 60 metre engelde dünya şampiyonu olup da kariyerimide aşağı yukarı tamamladım.

Avrupa şampiyonalarında ve dünya şampiyonalarında 1 altın, 9 gümüş, 2 buronz toplamda 12 madalya.

Avrupa şampiyonalarında da 6 altın, 4 gümüş, 5 bronz olmak üzere 15 madalya.

Balkan oyunlarında ise emelin dışında yüksek 200 metre 4×100 Balkan ve Balkan bayrak yarışlarında da aldığımız bir şampiyonluklar dahil olmak üzere 36 altın. 16 gumüş ,9 bronz toplam 61 madalya kazandım. Yani bugüne kadar 88 tane madalyam oldu. 100'e tamamlayıp devredecegim ondan sonra da atletizimi noktalarım diye düşünüyorum.