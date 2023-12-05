Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı gider bütçesini performans esaslı olarak hazırlayarak kasım ayı meclisi üçüncü oturumunda oy çokluğu ile onayladı. Belediyenin 20 milyar liralık gider bütçesinde, ulaşım hizmetleri yüzde 27'lik payla öne çıkıyor. Toplam bütçenin 5 milyar 330 milyon 900 bin lirası, 2024 yılında ulaşıma yönelik yatırımlara ayrılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısında, 2024 bütçesinin hizmet alanı dağılımları belirlendi. Ulaşım yüzde 27, sosyal ve sağlık hizmetleri yüzde 13, yeşil alan ve çevre yüzde 12, planlı kentleşme yüzde 6, kültür ve turizm yüzde 4, afet ve acil durum yüzde 3, şehir ve toplum düzeni için ise yüzde 1'lik bir pay öngörüldü.

Ulaşıma 5.3 milyarlık bütçe hedeflendi

Ulaşım alanında yapılacak yatırımların detayları da paylaşıldı. 2024 yılında 5 milyar 330 milyon 900 bin liralık bütçe ile Bursa'nın raylı sistem ağının genişletilmesi, köprü genişletme projeleri, kentsel dönüşüm alanları ve çevre yollarının tamamlanması hedefleniyor. Çalı - Demirtaş Metro Hattı'nın kesin projesi yüzde 50 oranında tamamlanırken, YHT - Mudanya Yolu Katlı Kavşağı ve Beşyol Kavşağı gibi önemli projelerde ilerleme kaydedilmesi öngörülüyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında planlı kentleşmeye 1 milyar 279 milyon 976 bin TL, yeşil alan ve çevre yatırımlarına ise 2 milyar 319 milyon 191 bin TL ayıracak. Kentsel dönüşüm projeleri arasında Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Otopark ve Meydan düzenlemesi, Çekirge Teras Projesi, Sıcaksu Kentsel Dönüşümü ve diğerleri bulunuyor. Yeşil alanlara önem veren belediye, 2024 yılında Bursa'ya 250 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırmayı ve 21 bin adet ağaç dikmeyi hedefliyor.

Sağlık ve sosyal hizmetlerden de taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında Havuzlu Park tesislerinin tamamlanması, Atatürk Spor Salonu inşaatının yüzde 50 oranında bitirilmesi ve Gemlik Termal Turizm Tesislerinin tamamlanması gibi projeleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kültür ve turizm alanında toplam 780 milyon 538 bin TL'lik yatırım yapılması öngörülüyor. Karacabey Kültür Merkezi'nin tamamlanması, Defterdarlık binası restorasyonunun yüzde 50 oranında tamamlanması gibi projeler, Bursa'nın kültürel zenginliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Afet ve acil durumlarla ilgili olarak da 2024 yılında 35 adet yeni itfaiye aracı alınacak, Büyükorhan ve Orhaneli itfaiye binaları tamamlanacak. Gençosman ve Akpınar itfaiye binalarında da fiziki gerçekleşmede yüzde 50 seviyesine ulaşılması hedefleniyor.

Başkan Alinur Aktaş, 2024 bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını dileyerek, şeffaflık ilkesi doğrultusunda çalıştıklarını vurguladı. Aktaş, "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözetmek, bir kuruşu bile doğru yere harcamak gibi bir mesuliyetimiz var. Bundan dolayı iki dünyada da hesap verebilecek bir şeffaflıkla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir alana önem verirken diğer alanları boş bırakmadan çalışmalarımızı uyguluyoruz. Tarımsal kalkınma için kırsalda destek ve hibe projeleri yürütürken, kültür-sanat etkinliklerinde nitelikten ödün vermiyoruz. Kentsel dönüşümü farklı bölgelerde hayata geçirirken sosyal hizmetleri aksatmıyoruz" dedi.

Başkan Aktaş, şehri yönetmenin ortak akıl ve istişare kültürü ile mümkün olduğunu belirterek, "Sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılamak gibi bir görevimizin olduğu noktasından hareketle kaynaklarımızı daha verimli kullanmaya yönelik ciddi adımlar attık. Bu sayede hem tasarrufu öne aldık hem verimliliği arttırdık hem de memnuniyeti çoğalttık. Stratejik yönetim çerçevesinde; 2024 yılında da devam eden yatırımların tamamlanmasını sağlarken, planladığımız yeni yatırımlarla da şehrimizin gelişimini ve değişimini yönlendirmeye devam edeceğiz. Bursa'nın yarınlarını birlikte inşa ettiğimiz meclis üyelerimize ve bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.