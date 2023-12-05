Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, son 5 yılda Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi fonlardan 150 milyon lira hibe aldıklarını açıkladı. Bu başarıyla Türkiye'nin hibe şampiyonu belediyesi olduklarını belirten Işık, bu fonlarla birlikte 78 proje ürettiklerini ve 9 ayrı tesis inşa ettiklerini ifade etti. Projelerin ulusal ve uluslararası alanda toplam 8 ödül kazandığını vurgulayan Işık, belediyenin bu alandaki deneyimini ve başarılarını paylaştı.

Katırlı Dağları'ndaki Turizm Atağı: Ödüllü Projeler ve Uluslararası Tanıtım

Gürsu Belediyesi, Uludağ'ın karşısındaki Katırlı Dağları'nı turizme açarak Bursa ve Gürsu'nun turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Başkan Işık, bu kapsamda gerçekleştirilen projelerden olan hayvan rehabilitasyon merkezi ve adrenalin parkının önemine vurgu yaptı. Projenin uluslararası alanda ödüller aldığını ve Türkiye'yi dünya çapında tanıttığını belirten Işık, Katırlı Dağları'nın turizmdeki potansiyelini ortaya çıkarmaya devam edeceklerini ifade etti.

Mali Projelerle Gelir Artışı: Hibe ve İnovasyon Merkezi'nin Rolü

Başkan Işık, belediyenin mali sıkıntılarını aşmak için gelir getirecek birçok projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı. Dünya Bankası, Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Birliği'nin projelerine başvurarak önemli hibe miktarları elde ettiklerini belirten Işık, özellikle Steam Atölyesi'ne sağlanan hibenin belediye bütçesine önemli katkı sağladığını söyledi.

Eğitimde Öncü Adımlar: Okul Projeleri ve Sorun Çözümü

Gürsu'nun eğitim sorununu çözmek adına arsa üreterek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan okulların tamamlandığını belirten Işık, 3 okulun inşaat halinde olduğunu ve 5 okulun ise ihale aşamasında olduğunu açıkladı. Eğitimdeki bu adımların Gürsu'nun geleceği için önemli bir temel oluşturduğunu ifade etti.

Sosyal Projeler ve Uluslararası İşbirlikleri: Kolektif Kariyer Merkezi ve Yurt Dışı Hizmetler

Başkan Işık, belediyenin sosyal sorumluluk projeleri arasında öne çıkan Kolektif Kariyer Merkezi'nin Türkiye'nin örnek projelerinden biri olduğunu belirtti. Bu merkezin 3 bin kişinin iş bulmasına katkı sağladığını ifade eden Işık, yurt dışına gönderilen kardeşlerin de Gürsu Belediyesi'nde staj yapmalarının yanı sıra Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil ettiklerini dile getirdi.

Son olarak, yaklaşan seçimlerle ilgili sorulara cevap veren Başkan Işık, potansiyel aday olduklarını ve belediyecilikteki deneyimlerini paylaştıklarını belirtti. "Ustalık için talibiz" diyen Işık, Genel Merkez'in uygun görmesi durumunda bu sorumluluğu üstleneceklerini ifade etti.