Atatürk (Heykel) (27 araç), Emirsultan (19 araç), Tophane (47 araç) ve Yeşil (14 araç) cadde otoparkları, sınır süreli otopark olarak hizmet vermeye başlayacak.

Bu otoparklarda ilk bir saat ücretsiz olacak, ikinci saat için 120-150 TL, üçüncü saat için 50 TL, artan her saat için ise ek 100 TL ücret alınacak. Ayrıca, Muradiye Devlet Hastanesi (62 araç) ve Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi (200 araç) civarındaki cadde otoparkları, ilk bir saat ücretsiz hizmet verecek, sonrasında ise gün boyu 80 TL ücretle kullanılabilecek.