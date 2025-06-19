Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkesir ve Çanakkale’den gelen veteriner hekimlerin katılımıyla Çiğ Süt Toplayıcıları Yetki Belgesi Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. 2025 Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında gerçekleşen etkinlik, 40 personelin katıldığı mandıra gezisiyle sona erdi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) Proje Geliştirme ve Altyapı Daire Başkanlığı tarafından planlanan 2025 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Balıkesir ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli 40 veteriner hekimin katıldığı etkinlikte, çiğ süt toplayıcılarına yönelik yetki belgesi süreçleri ele alındı.

Toplantı, çiğ süt toplama süreçlerinin standartlara uygun yürütülmesi ve yetki belgesi prosedürleri hakkında bilgilendirme sunumlarıyla başladı.

Bursa’daki iki mandıraya düzenlenen teknik geziyle tamamlanan eğitimde katılımcılar, sahada mandıra işleyişini inceleme fırsatı buldu.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, etkinliğin sektörel bilgi paylaşımı ve uygulama becerilerini güçlendirme açısından verimli geçtiğini kaydetti.