İki grubun sokak ortasında birbirine girerken, olayı çevredekiler ayırdı.

Olay, akşam saatlerinde Emek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar arasında başlayan tartışmaya aileler de dahil olunca gerginlik tırmandı. Kısa sürede büyüyen olayda kalabalık iki grup kavgaya tutuşunca, çevredekiler panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafları ayırmakta güçlük çeken ekipler, uzun uğraşlar sonucunda kavgayı sonlandırdı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA