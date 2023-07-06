Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda çocukların yaz tatilini sporla iç içe geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları başladı. Büyükşehir’in 15 tesisinde, 13 branştaki temel spor eğitimlerinde tatil boyunca 20 bine yakın yakın çocuğun sporla buluşması hedeflendi.BURSA (İGFA) - Bursa’da 7’den 70’e herkesin sporla buluşması ve özellikle yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi için yeni projeler hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından 'Yaz Spor Okulları' start aldı.

Yaz tatilinde çocukların hem spor yapması hem de keyifli zaman geçirmesini sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen okullar 3 Eylül Pazar günü sona erecek.

4-16 yaş aralığındaki çocukların yer aldığı, 3 haftalık 3’er dönem halinde hafta içi ve hafta sonu yapılacak olan Yaz Spor Okulları'nda yüzme, okçuluk, kort tenisi, boks, voleybol, basketbol, cimnastik, satranç, taekwondo, masa tenisi, güreş, judo ve karate olmak üzere 13 branşta düzenlenecek.

Yüzme eğitimleri; Fethiye, Şahin Başol, Gürsu, Kestel ve Mihraplı Kadınlar yüzme havuzlarında verilecek. Toplamda 3 dönem sürecek ve 3 haftalık periyotlarda Salı-Perşembe-Cumartesi ve Çarşamba-Cuma-Pazar günleri olacak şekilde düzenlenecek. Diğer branşlar ise Pazartesi-Çarşamba-Cuma ve Salı-Perşembe-Cumartesi günleri 3 haftalık periyotlarda toplamda 3 dönem olacak.

Spor Okulları kayıtları da yüzme branşı için yüzme havuzlarında, diğer branşlar için ise Fethiye Spor Kompleksi, Şahin Başol Spor Kompleksi, Acemler Buski Spor Tesisi ve Vakıf Bera Spor Kompleksi'nde yapılıyor.