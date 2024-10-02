Bursa'da yaşayan 46 yaşındaki Erdinç Sevinç, yaklaşık iki ay önce tanımadığı bir numaradan bir telefon aldı. Kendini bir bankada çalışan olarak tanıtan dolandırıcı, Sevinç'in kişisel bilgilerini elde etti. Görüşme esnasında cep telefonuna gelen bir mesajı gören Erdinç Sevinç, hesabından 48 bin liranın havale edildiğini öğrendi. Olayın ardından avukatına başvuran Sevinç, daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Daha önce de başına benzer bir olayın geldiğini ve 18 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtardığını söyleyen Sevinç, "olayın ardından savcılık tarafından hesabına konulan bloke sebebiyle 2 aydır maaş çekemediğini, bu sebeple ödemelerinin biriktiğini aktardı.



“Mesajda hesabımdan 48 bin liranın çekildiğini öğrendim”

Mesajı okumasıyla birlikte hayatının şokunu yaşadığını belirten Erdinç Sevinç, “Kendisini bankacı olarak tanıtan biri tarafından arandım. Sigortalı olduğuma dair bilgilendirme maksatlı aradıklarını söylediler. Telefonla konuştuğum esnada bir mesaj geldi. Telefonla konuştuğum için bakamadım. Görüşmeyi bitirdikten sonra mesajda hesabımdan 48 bin liranın çekildiğini öğrendim. Mesajı gördükten sonra hemen avukatıma gidip başıma gelen olayı anlattım. Sonrasında birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık tarafından banka hesabıma bloke konuldu. Bloke nedeniyle şu an maaşımı çekemiyorum. Ciddi bir mağduriyet yaşıyorum. Borçlarım var, bankalar beni arıyor ama ben istesem de ödeme yapamıyorum” dedi.



Daha önce dolandırılmaktan son anda kurtulmuş

Başına daha önce benzer bir olayın geldiğini anlatan Sevinç, “Bir seferinde paramı çeken dolandırıcıyı alışveriş yaparken fark ettik. Ödemeye onay vermedik. Bu sayede 18 bin lira paramı kurtardım. Ama bu son yaşadığım olayda yapabileceğim bir şey yoktu. Mesaj yoluyla paramı çektiler. Bu kez paramı kurtaramadım” şeklinde konuştu.



“İnsanların çok çabuk kandığına inanıyorum”

Son zamanlarda sık görülen telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı insanların daha dikkatli olması gerektiğini kaydeden Sevinç, “İnsanların çok çabuk kandığına inanıyorum, buna ben de dahilim. Dikkat etmeliyiz, telefonla dolandırıcılık olayları büyük ölçüde arttı. Herkesin bu tarz konularda duyarlı olmasını istiyorum. Hatta geçtiğimiz hafta kardeşim telefonuna gelen linke tıkladığı için 5 bin lira dolandırıldı. Her gelen mesaja onay vermeden önce 2 kez düşünülmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA