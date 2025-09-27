Olay, Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziyad Ali isimli vatandaşı telefonla arayan şüpheliler, aileyi "adınız DEAŞ terör örgütüne karıştı" diyerek korkuttu. Dolandırıcılar, evde bulunan altın ve ziynet eşyalarının kendilerine teslim edilmesini istedi.

Şüphelilerin baskısıyla paniğe kapılan aile, ziynet eşyalarını hazırladı. Ancak ev sahibi Ziyad Ali, kendisini arayan şahıslardan birine ulaşamayınca durumdan şüphelenerek hemen polis ekiplerine haber verdi.

Polis pusu kurdu, şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Kısa sürede adrese gelen ekipler, şüphelileri suçüstü yakalamak için pusuya yattı. 2. kez kapıya gelen şüpheli Ö.F.A, altınları teslim alma anında polis baskınıyla kıskıvrak yakalandı. Diğer şüpheli Ö.Ö. ise yapılan çalışma sonra Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur Ziyad Ali, "Bizi telefonla aradılar, ismimizin terör örgütüne karıştığını söylediler. Altınlarımızı istediler. Eşim kapıya altınları verdiği sırada polis ekipleri baskın yaptı. Çok korktuk ama şükür ki polisimiz onları suçüstü yakaladı." dedi.