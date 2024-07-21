Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup sponsorluğunda düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali’nde, Türkçe alternatif rock gecesi yaşandı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserde, alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Dedublüman, vokal ve gitarda Mustafa Yavuz, yaylı enstrümanlar, ut ve perküsyonda Besim Talı, piyanoda ve gitarda Hazar Altın, bas gitarda Kıvanç Kumlu, davulda Kurthan Sarpkaya ve klarnette Çağrı Çelik’ten oluşan kadrosuyla sahne aldı.



Konser boyunca özellikle genç hayranlarının dillerinden düşürmediği 'Belki', 'Sen Bilemezsin', 'Çözemezsin' ve 'Sakladığın Bir Şey' gibi en sevilen şarkılarını seslendiren grup, yılların eskitemediği 'Firuze', 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Gamzedeyim' gibi eserleri de kendilerine has yorumlarıyla müzik tutkunlarının beğenisine sundu. Hayranlarından büyük alkış alan Dedublüman, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden sanatseverler, gece boyunca müziğin tadını çıkardı. Etkinliğin sponsoru Şahinkaya Okulları’nın desteğiyle gerçekleşen konser, müzikseverler tarafından beğeni topladı. 62. Uluslararası Bursa Festivali, şehrin kültürel zenginliğini ve sanata olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Dedublüman’ın performansı, festivale damgasını vuran anlardan biri olarak hafızalarda yer etti.

Konseri izleyenler, böylesi etkileyici bir performansa tanıklık etmenin mutluluğunu yaşarken, festivalin diğer etkinliklerini de merakla beklediklerini belirtti.

Gecede, etkinlik sponsoru Şahinkaya Okulları adına Genel Müdür Yardımcısı Hakan İdin, Dedublüman Grubuna muhteşem konser için teşekkür etti.