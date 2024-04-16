Bursa Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda elektronik, sabit, seyir halinde trafik denetimleri gerçekleştirildiğini duyurdu. 

Trafik denetleme şube müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde:

  • 1.732 araç sürücüsüne hız ihlalinden,
  • 71 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,
  • 304 araç/araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,
  • 119 motosiklet/motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan,
  • 138 araç/araç sürücüsüne kırmızı ışık İhlali ve yaya geçidinde öncelik vermemekten,
  • 179 araç/araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmak /kullandırmaktan,
  • 47 araç/araç sürücüsüne drift, modifiye ve abartı egzoztan,
  • 149 araç/araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,
  • 576 araç/araç sürücüsüne yasak parktan,
  • 113 araç/araç sürücüsüne trafik İşaret levhaları ve yer İşaretlerine uymamaktan
  • 3.428 araç/araç sürücüsüne; Karayolları Trafik kanununun diğer maddelerinden olmak üzere, Toplam 4.351 araç/araç sürücüsüne de trafik idari para cezası uygulandı.

Muhabir: Murat Avcı