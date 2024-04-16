Bursa Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda elektronik, sabit, seyir halinde trafik denetimleri gerçekleştirildiğini duyurdu.
Trafik denetleme şube müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde:
- 1.732 araç sürücüsüne hız ihlalinden,
- 71 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,
- 304 araç/araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,
- 119 motosiklet/motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan,
- 138 araç/araç sürücüsüne kırmızı ışık İhlali ve yaya geçidinde öncelik vermemekten,
- 179 araç/araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmak /kullandırmaktan,
- 47 araç/araç sürücüsüne drift, modifiye ve abartı egzoztan,
- 149 araç/araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,
- 576 araç/araç sürücüsüne yasak parktan,
- 113 araç/araç sürücüsüne trafik İşaret levhaları ve yer İşaretlerine uymamaktan
- 3.428 araç/araç sürücüsüne; Karayolları Trafik kanununun diğer maddelerinden olmak üzere, Toplam 4.351 araç/araç sürücüsüne de trafik idari para cezası uygulandı.
Muhabir: Murat Avcı