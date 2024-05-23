Bursa’da denize giren çocuklar ölü yunus balığıyla karşılaştı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havaların ısınmasıyla birlikte denize giren çocuklar yüzdükleri sırada denizin üstünde balık gördü. Bir süre ne olduğunu anlamaya çalışan çocuklar ölü bir balık olduğunu anladı. Bunun üzerine yüzerek balığı olduğu yerden alan çocuklar onu sahile taşıdılar. Yunusun bir tekne ya da feribotun çarpması sonucu öldüğü düşünülürken, çocuklar bir süre sonra onu toprağa gömdüler