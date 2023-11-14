Bursa, 15-18 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Kulüpler Arası Basketbol Kupası'na ev sahipliği yapacak. Yarın başlayacak olan turnuvanın detayları, Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen bir basın toplantısında açıklandı. Organizasyon komitesinin bir araya geldiği bu toplantıda, Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Selim Yolgeçen, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hayri Aydın, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Abdurrahman Dağ, İşitme Engelliler Federasyonu Başkan Vekili Kasım Avcı ve diğer ilgili isimler, turnuvanın önemli detaylarını paylaştı.

Organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamada, "15-18 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Sağırlar Basketbol Federasyonu (DIBF) Avrupa Kupası, Avrupa İşitme Engelliler Kulüpler Arası Basketbol Kupası, Bursa'da gerçekleştirilecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu prestijli organizasyona ev sahipliği yapmak için başvuran 3 farklı ülke arasından DIBF yetkilileri tarafından yapılan incelemeler sonucunda tercih, Bursa lehine oldu. Almanya, İtalya, Ukrayna, Polonya, Litvanya, Yunanistan ve Türkiye'nin mücadele edeceği turnuva, erkeklerde 7, kadınlarda ise 5 takımın kıyasıya rekabetine sahne olacak. Bu, Avrupa kulüpleri arasında işitme engelliler basketbolunu teşvik eden önemli bir organizasyon olacak" denildi.

Ayrıca, Türkiye ve Bursa için büyük bir kazanım olan bu uluslararası organizasyonun destekçilerine teşekkür edildi. "Bu önemli turnuvanın başarılı bir şekilde organize edilmesine destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Gürsu Belediyesi, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı, tüm kamu kurumları ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, organizasyonun ilk müsabakasının açılış töreninin hemen ardından, Bursa Yıldırım İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Yunanistan'ın Patras İşitme Engelliler Spor Kulübü arasında gerçekleşeceği belirtildi. Tüm Bursalılar, 15 Kasım'daki saat 19.00'da yapılacak açılış törenine davet edildi, sporculara, antrenörlere ve idarecilere ise müsabakalarda başarılar dileyen açıklamada, bu uluslararası organizasyonun Türkiye ve Bursa için büyük bir kazanım olduğu vurgulandı.