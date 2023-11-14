CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. Şahin, özellikle 5000 TL ek ödeme alamayan emeklilerin durumunu vurgulayarak, emeklilerin karşılaştığı zorluklara ve hak kayıplarına yönelik çözüm taleplerini kamuoyuyla şu cümlelerle paylaştı;

Ülkemizde ekonomik alanda ki yanlış uygulamalar nedeniyle son yıllarda yaşanan ekonomik kriz, toplumun her kesimini derin bir şekilde olumsuz etkilemektedir.Ücretli çalışan,emekli,köylü çifci,üreten,sanayici bu ekonomik dar boğazdan nasibini almaktadır.Ekomonik krize bağlı olarak gelişen, çarşı-pazarda ki hayat pahalılığı gün geçtikce insanlarımızı canından bezdirmektedir.Çok zor koşullarda geçimini sürdürmeye çalışan ücretli çalışanlarımız ve özellikle de emeklilerimiz bu durumdan büyük oranda müteessir durumdalardır. AK Parti Hükümeti emeklilerimizi düşük ücretlere mahkum etmiş,bu kesimin gelir düzeyinin artırılması konusunda gerekli adımları atmamıştır.Ülkemizde 15 milyon civarında emekli vatandaşımız var.Bu ekonomik koşullardan en çok emeklilerimiz fazla mağdur olmaktadır.AK Parti cumhuriyetin 100.yılında emeklilere 5000tl seyyanen verilmesi beklenen zammı,bir kereye mahsus 5000tl ek ödeme(ikramiye) olarak yapma kararı almıştır.Emeklilerimize merhem olmayacak bu ödemeden tüm emeklilerimiz de ne yazık ki yararlanamıyor.AK Parti Hükümeti’nin tüm emekliler yararlanacak diye sunduğu yanıltıcı beyanatlarıyla,tüm emekliler ‘’bir nebze nefes alırım’’ düşüncesine ve umuduna kapılmışlardır.5000tl ek ödemeyi umutla bekleyen tüm emeklilerimizin bu umutları da ne yazık ki boşa çıkmıştır.Çünkü bu ek ödemeden emekli olupta bir işte SGK’na kayıtlı çalışanlar ile çifci kayıt sistemine kayıtlı olanların yararlanmayacak olduğunu gördük.Ekonomik anlamda geçinemeyen ve bir işte çalışmak zorunda kalanlar,bir dönüm tarlası olup da ÇKS ye kayıtlı olanlar bu ek ödemeden yararlanamayacak.Durumun böyle olması emeklilerimiz açısından büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaratmaktadır.Emekli vatandaşımız kendisine katkı olsun diye ekip biçtiği kayıtlı tarlası nedeniyle 5000tl ek ödemeden yararlanamaması akıl alır gibi değil.Ak Parti Hükümeti’nin vaadinin içi ne yazık ki boş çıkmıştır,dağ fare doğurmuştur.Emeklilerimiz büyük oranda geçim sıkıntısı çekmektedir,bu nedenle 50-60 yaşında sağlık sorunları olduğu halde çalışmak zorunda kalan emeklilerimiz var.Ülkemizde 7500tl aylıkla geçinmek zorunda bırakılan emeklilerimizin sayısı 5 milyon.Emekli vatandaşlarımızın yüzde 70’şi de asgari ücretin altında maaş almaktadır.Bu emeklilerimizi isyan noktasına getirmektedir.Kirada oturan,üniversitede öğrenci okutan emeklilerimizin durumu içler acısı.Evinin ihtiyaçlarını gideremeyen pazara çıkamayan emeklilerimiz var. Emekli maaşları açısından bir çok Dünya ve Avrupa ükesinden fazlasıyla geri durumdayız.Emekli maaşları için yapılan araştırmalarda,ülke emekli maaş kıyaslamalarında ülkemiz son sıralarda yer almaktadır. Açlık sınırının (Ekim 2023 rakamları) 13.684tl,yoksulluk sınırının da 44.573tl olduğu ülkemizde,emeklilerimizin asgari ücretin altında maaş alması,7500 tl maaşa mahkum edilmesi utanç vericidir.Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu durumun ülkemize ve emeklilerimize kesinlikle yakışmadığını düşünüyoruz.Parti olarak çalışanların ve emeklilerimizin sorunlarını gerek kamuoyunda gerek TBMM’de dile getirerek,tüm çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yararına bir çok yasanın çıkmasını sağladık.Emekliler için bayramlarda verilen ikramiye,asgari ücretin artışı,’’seçim kaybetsemde çıkarmayacağım’’ denilen EYT yasasının çıkarılması gibi çalışanlar için artılar,partimizin çalışmalarının sonucudur. Cumhuriyet Halk partisi olarak;her zaman emeklilerimizin,dar gelirlilerimizin,ücretli çalışanlarımızın,köylümüzün sosyal ve ekonomik sıkıntı çeken tüm kesimlerin yanındayız,yanında olmaya da devam edeceğiz.Emeklilerimizin ve toplumun tüm kesimlerinin sorunlarını en üst seviyeden hep dile getirdik,getirmeyede devam edeceğiz.