Bursa'da asfalt yenileme çalışmasından dolayı Dikkaldırım Caddesi trafiğe kapatılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak asfalt yenileme çalışmaları kapsamında Dikkaldırım Caddesi 25 Eylül Pazartesi (BUGÜN) günü saat 22.00 ile 25 Eylül Salı (YARIN) saat 06.30 arasında trafiğe kapatılacaktır. 3 gün sürecek çalışma kapsamında, cadde her gün aynı saatlerde trafiğe kapatılacak ve ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacaktır.

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.