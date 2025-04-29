Kurumlar vergisi tahsilatı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır. Şahıs şirketi olmayanları kapsayan kurumlar vergisinin oranını da GİB belirler. 2025 kurumlar vergisi oranı da duyuruldu. Nisan ayı başında başlayan ödeme takvimi için son ödeme tarihi gündemde.

Kurumlar vergisini ödemekle yükümlü olan mükelleflere yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi ve sürenin uzatılmayacağı duyuruldu.

2024 yılı hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi 1-30 Nisan tarihleri arasında verilecek. Kurumlar vergisi ödemekle yükümlü mükellefler, vergi ödeme dönemi için GİB web sitesi üzerinden Kurumlar Vergisi Beyannamesi belgesini indirip doldurmalı, ardından bu belgeyle bağlı olunan vergi dairesine ödeme yapılmalıdır.

2025 yılı kurumlar vergisi oranı %25 olarak açıklandı. Kurumlar vergisinin ödenmediği durumlarda gecikme cezası ve takiben daha ağır cezalar uygulanır.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri:

Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumlar şunlardır:

• Sermaye şirketleri,

• Kooperatifler,

• İktisadi kamu kuruluşları,

• Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler,

• İş ortaklıkları.