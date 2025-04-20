Bursaspor, şampiyonluk kupasını bugün Bornova 1877 maçıyla alacak. TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçtiğimiz hafta Balıkesir’de Artvin Hopaspor’u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, kupa törenini Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda saat 15.00’te gerçekleşecek Bornova 1877 maçı sonrasında kutlayacak.

Bursa'da, bu tarihi anı dev ekranlardan izlemek isteyen taraftarlar için Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Osmangazi Belediyesi çeşitli noktalarda ekran kurulum yerlerini açıkladı.

Bursaspor, şampiyonluk tescillense de maçta kazanmak için mücadele edecek. En yakın rakibi Karşıyaka’ya 10 puan fark atan yeşil-beyazlı takım, formalite maçına çıksa da sahada galip gelmek adına sonuna kadar savaşacak.

Kupa törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da katılacak. Stadyumda ise yaklaşık 50 bin taraftar, bu unutulmaz anları izlemek için yerlerini alacak.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Önü / Cumhuriyet Meydanı

OSMANGAZİ

Osmangazi Meydanı