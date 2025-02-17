

Olay, dün Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki Gökdere Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, parklara akın etti. Mangalcıların yanı sıra cağ döneri yapanlar da parklardaki yerini aldı. Öğle saatlerinde mangal dumanı sebebiyle çıktığı iddia edilen iki ayrı kadın grubunun tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Çevredekiler müdahale etse de kadınları ayırmak bir türlü mümkün olmadı. Kadınların birbirine döner bıçağı çektiği kavgayı ayırmaya gelen parkın güvenlik görevlilerinden Mücahit Tilci (46) bacağına aldığı döner bıçağı darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tilci'yi ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, güvenlik görevlisinin yaralandığı döner bıçaklı kadın kavgasının ortaya çıkan görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü. Japon samurayları aratmayan döner bıçaklı kadınlar hakkında polis tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA