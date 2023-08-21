Meydana gelen otobüs kazasında, 12 kişi hayatını kaybetti ve 19 kişi yaralandı. İstanbul'a seyir halindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Sivas'tan gelirken Mükremin Kavşağı yakınında sürücü A.T. kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti ve şarampole düştü.

Olay saat 23:58'de gerçekleşti. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine hızla ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kaza sonucunda 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra hastaneye kaldırılan ağır yaralı bir yolcu da hayatını kaybetti. Kazanın ardından yapılan son açıklamaya göre, toplamda 12 kişi hayatını kaybetti, 19 yaralı ise hastanede tedavi altında bulunuyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde gerçekleşen kazada Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada "Üzücü bir kaza ile karşı karşıyayız. İlk bilgilere göre, Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir otobüs karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Maalesef hayatını kaybeden ve yaralanan insanlarımız var. Ekiplerimiz anında müdahale etti. Emniyet, jandarma, AFAD ve diğer birimlerimiz kazanın meydana geldiği bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Kazanın dikkatsizlik sonucu meydana geldiği düşünülüyor. Detaylı incelemeler sonrasında kesin sonuçlara ulaşacağız" şeklinde açıklama yaptı.