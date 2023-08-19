Bursa'da bir düğüne katılan aile, seyahat ettikleri araçla merkez Osmangazi ilçesinde kaza geçirdi. Avrupa Konseyi Bulvarı'nda ilerlerken, yan şeritte seyir halinde olan başka bir otomobilin ani manevrası sonucu kontrol kaybedilerek şarampole uçtular. Kazada, araç içinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde gerçekleşti. Avrupa Konseyi Bulvarı'nda ilerlemekte olan bir araç, yan şeritte ilerleyen başka bir otomobilin ani şerit değiştirmesi sonucu savruldu ve şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan 3 kişi hafif derecede yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kazayı hafif yaralı şekilde atlattıktan sonra, 3 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. Yaralıların, olay günü şehir dışından gelip bir düğüne katıldıkları öğrenildi.

Yetkililer, kaza hakkında detaylı inceleme başlattı.