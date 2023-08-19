Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilimi her kesimden insanla buluşturma hedefiyle düzenlediği Mobil Bilim Festivali (MobilFest) ile Hüdavendigar Parkı'nı eğlenceli bir bilim yolculuğuna dönüştürdü. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirme ve gençleri bilimle buluşturma amacıyla dünya çapında etkinliklere ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Astrofest, Bursa Bilim Şenliği (Science Expo) ve Asya Pasifik Bilim Merkezleri Ağı (ASPAC) Dünya Konferansı gibi uluslararası programlarla da geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlemektedir.

Bilimi herkes için erişilebilir ve anlaşılır hale getirme amacı doğrultusunda düzenlenen Mobil Bilim Festivali, Bursalılar tarafından yoğun ilgi gördü. Astronomi, temel bilimler, bilimsel gösteri programları, animasyon ve belgesel gösterimleri gibi bir dizi etkinlikle dolu dolu bir gün yaşandı. Ayrıca, Hacivat ve Karagöz gölge oyunuyla zenginleştirilen festival, gökyüzü gözlemi gibi etkinliklerle de katılımcılara uzayın sırlarını keşfetme fırsatı sunmuştu.

Etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte festivali ziyaret ederek vatandaşlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Başkan Alinur Aktaş, çocuklardan gençlere kadar geniş bir yelpazede projeler hayata geçirildiğini belirterek, ülkenin gelişimi için yüksek teknoloji ve bilimin kritik önem taşıdığını vurguladı. Bilimi çocuklara taşıma konusundaki çabalara dikkat çeken Başkan Aktaş, MobilFest'in bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Başkan Aktaş, Bilim Teknoloji Merkezi ve Gökmen Uzay Havacılık Merkezi gibi kuruluşlarla birlikte okullardaki laboratuvarlarla da çocukların bilimsel vizyonunu genişletmeye çalıştıklarını vurgulayarak, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen MobilFest'e katılımın çocukların ve ailelerinin ilgisinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Çocuklar için bu tür etkinliklerin büyük değer taşıdığını belirten Başkan Aktaş, festivali ziyaret eden ailelere teşekkürlerini iletti.