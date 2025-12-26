“BURSA’DA İŞSİZLİK ORDUSU YÜKSELDİ”

Başkan Bozbey, “Maalesef ekonominin bu denli kötü olduğu bir durumda insanlarımızın hakikaten çok zor geçim sağladığı bu süreç içerisinde belediye olarak sosyal desteklerimizi arttırarak bu süreci devam ettiriyoruz. Ve önemli sosyal destekleri yaşama geçirdik. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşacağım. 2025 yılında halk desteğimiz talep eden ve kriterleri uyan her bir vatandaşımıza halk desteğini vermeye devam ediyoruz ve sürdürüyoruz. Aynı şekilde Ramazan paylaşma ayıdır. Ramazan ayında yine birçok binlerce vatandaşımıza ulaştık. Emeklilerimiz yılbaşında yine verdik 2500 lira yine ihtiyacı olan emeklilerimize yine kriterlere uyan emeklilerimize bu desteği sağladık. Yaklaşık 15 bin civarında emeklimize bu desteği sağlamış olduk. Bayramlarda herkese yine desteklerimizi sürdürdük. Emeklimizin de yanında olduk. Onların da ihtiyaç sahibi olanlarının yanındayız. Kent lokantalarımızla destek olduk. Bugün bir yenisini de Yiğitler mahallemizde açıyoruz. Bir sonraki aşamada Yiğitler mahallemizde B kafeyi de kent lokantasının hemen yanında açmış olacağız. Onun da hazırlıklarını yaptık. Birçok yerde vatandaşlarımız bizden B kafe talebi var gençlerin özellikle ve kent lokantası talebi var. Düşünün 4 kap yemeği 80 liraya yiyor arkadaşlar. Kimin için? İhtiyaç sahipleri için yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Hele bu süreçte ekonominin bu denli ve işsizliğin bu denli arttığı fabrikaların kepenklerini indirip işsizlik ordusunun yükseldiği bu süreçte bizler vatandaşımızın yanında olmak zorundayız” dedi.

“10.000 ÖĞRENCİYE BURS VERİYORUZ”

Bursa’da öğrencilere 130 bin çorba dağıtımını gerçekleştirdiklerini açıklayan Bozbey, “İlk orta ve lise düzeyindeki öğrencilerimize kırtasiye desteğini sağladık. Bu kırtasiye desteklerini de yine bizim esnafımız üzerinden gerçekleştirerek döngüsel ekonomimizin Bursa içerisinde kalmasını sağladık. Bunu önemsiyoruz. Yani bizim desteklerimiz Bursa içinde kalsın. Esnafa ulaşsın, yanındaki esnaftan alışveriş yapsın ve ekonomi burada dönsün istiyoruz. Buna özen gösterdiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, 10.000 öğrenciye burs veriyoruz. Bunun 8.000'i yüksek öğretim, 2.000'i de teknik liselere giden öğrencilerimize bu katkıyı, bu desteği sağlıyoruz. Annekart uygulamasını başlattık. Başvuran annelerimizin kriterlerine göre vermeye başladık. Şu anda yaklaşık 2.000 civarında annemiz annekartı ulaşımda kullanır düzeye gelmiştir ve aşağı yukarı 25.000 kez de kullanıldığını sizlere belirtmek istiyorum. Hiç kimsenin kimseye şiddet yapma lüksü yoktur, kadın ya da erkek, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Toplumumuzda şiddetin olmaması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda hem eğitimlerimiz hem de diğer desteklerimiz de devam ediyor, devam da edecek. Özel gereksinimli bireylerle ilgili de çalışmalarımız var bu süreç içerisinde. Onlara da hem danışmanlık hizmeti veriyoruz, hem de çeşitli yönlendirme hizmetlerimizle birlikte onların iyi bir yaşam sürmelerine olanak sağlamaya çalışıyoruz. Yine şarj istasyonlarımızdaki 17 ilçemizde 22 akü şarj istasyonumuz var, aynı şekilde onlara destek veriyoruz. Aynı şekilde akülü araçlarının tamiratlarını yapan ve bu konuda hassasiyet gösteren bir kurumuz. Sağlık işleri ve veteriner hizmetleri alanında da çok önemli adımları attığımızı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle de sağlık hizmetlerini önleyici, destekleyici ve erişebilir bir anlayışla yürütüyoruz. Evde bakım hizmetlerimizle yaşlı ve kronik hastalığı bulunan hemşerilerimize evlerinde sağlık, bakım ve temizlik hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bazı ilçelerimizde de bu artışı gözlemliyoruz ve görüyoruz da. Onun için bu konularda hem eğitim programlarımızda hem de farklı projelerimizde yeni iş olanaklarını oluşturmak ve onları oraya yönlendirmek maksatlı projeler uyguluyoruz. Bursa Kent Akademisi'ni kurduk ve Bursa Kent Akademisi ile birlikte birçok hemşerimize ulaşma olanağını buluyoruz. Eylül 2025'ten bu yana Kent Akademisi'nin kurulmasından itibaren 28 farklı alanda ücretsiz eğitim programlarını her yaş grubuna ve birçok ilgi alanına ortaya koyarak onlara hizmet olarak sunuyoruz. 314 farklı bölümde eğitim veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz. Bu iki önemsediğimiz bir şeydir. Hakikaten gençlerimizin artık mezun olduğu bir alanda iş bulma olanaklarının zayıf olduğunu, farklı eğitimlerle yeni meslek alanlarına yönlendirilmesi gerektiğini inanıyoruz ve bu konuda da özel bir çalışma yapıyoruz. İş ofisimize başvuranlarımız var, inanılmaz talepler var ama 38 binli 100 üye görüşlü arkadaşlarımız, 100 binin üzerinde talep var ve toplamda baktığımızda bu yıl 4000 civarında özel görüşmelerden sonra işe yerleştirdiğimiz gençlerimiz insanlarımız var. Ve dönemimize baktığımızda 20 ay içerisinde 5 bin 250 civarında gencimizi işe yerleştirdiğimizi görüyoruz. Bu yeterli mi? Yeterli değil. Ancak fabrikaların bu denli kapandığı ve ekonominin bu denli kötü olduğu süreçte bu sayı bile bizleri mutlu edebilecek sayı gibi görünüyor. Yine de biz daha fazla insanımıza destek olma çabasında olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.