BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintileri yaşanacak. Açıklamaya göre; Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, 27 Aralık 2025 ile 7 Ocak 2026 tarihleri arasında 09.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Öte yandan BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi ve çevresinde de su kesintisi uygulanacağı bildirildi. Buna göre, bölgede 29 Aralık 2025 tarihinde, 09.00–18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.