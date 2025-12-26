Mudanya Üniversitesi'nin Tecrübe Konuşuyor etkinliğinin konuğu Hayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul oldu. Moderatörlüğünü Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih'in yaptığı etkinlikte Dr. Özkul, öğrencilere girişimcilik ve yeni nesil liderlik konusunda tavsiyelerde bulundu.

Mudanya Üniversitesi'nin iş dünyasıyla kurduğu köprünün bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Özkul, 'Bursalı ailelerin çocuklarının Bursa'da kendi şehirlerinde öğrenim görmesine imkan sağlayan Mudanya Üniversitemizin varlığından büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta kadim dostum Gıyasettin Bingöl olmak üzere bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim' dedi.

Hayat hikayesini anlatan kitabını öğrencilere imzalayan Dr. Ahmet Özkul, bu kitabı, sıradan bir Anadolu esnaf çocuğunun hastane sahipliğine uzanan yolculuğunu gençlere örnek olması için yazdığını söyledi. Özkul, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

'İş hayatına mezun olduktan sonra değil, öğrencilik yıllarınızdan itibaren adım atın. Burada edindiğiniz tecrübeler mezun olduğunuzda sizi farklı kılar. Öğrendiğinizi hayata geçirin, deneyim kazanın. Çünkü gerçek öğrenme, yaşarken başlar. Büyük düşünün ama bunun için hayal değil projeler üretin. Çalışmak ve disiplin olmazsa olmaz. Prensiplere sahip olun.'