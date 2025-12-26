Hayvancılıklar uğraşan Bursalı çiftçilere her zaman da destek olduklarını açıklayan Başkan Bozbey, “Bir taraftan da sıvı gübre üretimini yapıyoruz. Sıvı gübre üretiminden de yaklaşık 142.000 kg sıvı gübreyi 6.500 üreticimize ulaştırmış olduk. Aynı şekilde 400 üreticimize 44 ton tohumluk buğdayı %100 hibeli olarak gerçekleştirdik. Dağ bölgesine özel olarak geri satın almalı, buğday ekimini sağlıyoruz. Ata buğday ekimini sağlıyoruz ve bunu da genişleterek devam ediyoruz. Bu yıl 1.000 dönüm arazide ekim sağlandı, şimdiden daha oradaki köylerin talebi 2.000 dönüme çıkıyor. Çok kıymetli, işte biz gençlerimizi eğer her yaştan insanımızı köylerde sürdürülebilirlik kılmak adına bu projeleri geliştirdiğimizde o gençler orada kalacaktır. O gençler kentin içine gelmeyecek, köyde tarım yaparak, hayvancılık yaparak yaşamını en iyi şekilde sürdürebilecek duruma getirmeye hedefleyen projeler bunlar. Bunun amacındayız. Bütün bitkilerin projesini yaşama geçirdik, onu da size söyleyeyim. Fide desteği, fidan desteği bir taraftan devam ediyor. Bunları zaten olağan hale getirdik. Gemlik’ten yaklaşık 100 ton zeytin aldık. Bu yolda alıyoruz, devam ediyoruz. Almaya destek oluyoruz zeytincimize. Yine tarım işçilerinin Bursa'da varlığını biliyoruz. Bazı köylerimizde oralarda konteyner desteği vererek orada sağlıklı bir yaşam sürmesine de katkı sağlıyoruz. 2550 ziyaretçimize tarımın, toprağın ve çevrenin önemini ve oradaki yerinde deneyim imkanı olarak bunları anlatma olanağı bulduk. Dağ yöremizde özellikle hayvancılık yapan hemşerilerimize yine desteğimiz devam ediyor. 5.366.565 litre süt alımını gerçekleştirdik. Üstelik de fiyat olarak hemen hemen Türkiye'de birçok yerde verilen fiyatın üzerinde bir fiyatla alıyoruz ki oradaki hayvancılığı geliştirelim, daha fazla aile işletmesi olsun diye. Bunu çoğaltmak zorundayız. Mustafakemalpaşa Belediyesi'yle de bir projemiz var, o da yürüyor. Bu yılda da arttırarak devam ettiriyoruz. Çiftçimizin yanında olmaya, çiftçimizle birlikte yol yürümeye devam ediyoruz. Burada şunu belirtmemde fayda var. Değerli arkadaşlar, BESAŞ'ta farklı bir yöntem başladı. Daha önce bunu açıklamıştık ama bunu arttırarak devam ediyoruz. BESAŞ'ta satış mağazaları, fabrika satış mağazası altında aslında bir nevi tanzim satış mağazalarını ortaya çıkaran ve bu anlayışı ortaya koyan bir süreci devam ettiriyoruz. Ve yakın zaman içerisinde de, Yenişehir'de de, ilçelerimizde de BESAŞ fabrika satış mağazaları açılacak. Buradaki ürünler önemli. Buradaki ürünler hem BESAŞ'ın ürettiği ürünler, aynı zamanda kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünler, kooperatiflerimizin ürettiği ürünler, Bursa'nın ürünleri burada satılıyor olacak. Ve bunu döngüsel anlamda gerçekleştiriyoruz. Yani üreticiden alıyoruz, direkt tüketiciyle buluşturuyoruz. Tüketicinin getirisini üreticiyle paylaşıyoruz. Bu döngü bizim hem çiftçimize hem de hayvancılık yapanlarımıza önemli bir gelir kaynağı olarak da yansımış oluyor. Bunu önemsiyoruz. Ve bu konudaki hassasiyetimiz devam edecek, arttırılarak da devam edecek” dedi.

Kaynak: ÖZNUR DEDE