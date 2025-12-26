Gürsu Belediyesi himayesinde üçüncü kez düzenlenecek olan Güreş Turnuvası'nda Gürsu'nun Şehit Başkanı Cüneyt Yıldız anılacak. Şehit Cüneyt Yıldız U-15 Güreş Turnuvası 28 Aralık Pazar günü Gürsu'da yüzlerce güreş sporcusunu buluşturmaya hazırlanıyor.

Şehit Cüneyt Yıldız U-15 Güreş Turnuvası, ülke genelinden 17 güreş takımını bir araya getirecek. Gürsu Spor Fabrikası'nın ev sahipliğini yapacağı etkinlikte 400'e yakın güreş sporcusu gün boyu müsabakalara katılacak. Dereceye girenlerin ödüllendirileceği Güreş Turnuvası'nda Gürsu'nun Şehit Başkanı Cüneyt Yıldız anılacak.

Gürsu Spor Fabrikası'nın ev sahibi olacağı etkinlik için Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 'Tüm spor severleri ve güreş tutkunlarını Gürsu'ya bekliyoruz. Sporun ve sporcunun kenti Gürsu'da tüm branşlarda geleceğin sporcularını yetiştirmek için gerçekleştirdiğimiz bu kıymetli organizasyonlar ilçemize değer katıyor' dedi.