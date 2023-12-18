Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, "Şebeke çalışması sebebiyle belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Yapılacak olan çalışmanın erken bitmesi halinde planlanan bitiş saatinden önce enerji verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bugünden itibaren başlayarak 26 Aralık tarihine kadar Bursa'nın Yıldırım, Osmangazi, Orhangazi, Orhaneli, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Mudanya, İnegöl ve Gürsu ilçelerindeki bazı noktalarda farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

İŞTE KESİNTİ YAPILACAK NOKTALAR:

22.12.2023 09:00 - 22.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/GÜRSU ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:YENİDOĞAN

18.12.2023 20:00 - 18.12.2023 23:59 TARİHLERİ ARASINDA BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ALİBEY,KULACA,MAHMUDİYE,MESUDİYE

19.12.2023 10:00 - 19.12.2023 14:00 TARİHLERİ ARASINDA BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ERTUĞRULGAZİ

19.12.2023 20:00 - 19.12.2023 23:59 TARİHLERİ ARASINDA BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:MAHMUDİYE,MESUDİYE

20.12.2023 20:00 - 20.12.2023 23:59 TARİHLERİ ARASINDA BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:MAHMUDİYE

21.12.2023 00:00 - 21.12.2023 02:00 TARİHLERİ ARASINDA BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:SİNANBEY

18.12.2023 10:00 - 18.12.2023 14:00 tarihleri arasında BURSA/MUDANYA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:BADEMLİ,ÇAĞRIŞAN

19.12.2023 14:00 - 19.12.2023 16:00 tarihleri arasında BURSA/MUDANYA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:DEDEKÖY,HASKÖY,MÜRSEL,ÜLKÜ

20.12.2023 09:00 - 20.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/MUDANYA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:BADEMLİ,HASKÖY,MÜRSEL

21.12.2023 10:00 - 21.12.2023 12:00 tarihleri arasında BURSA/MUDANYA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:AYDINPINAR,ÇAĞRIŞAN,GÖYNÜKLÜ,GÜZELYALI EĞİTİM

22.12.2023 09:00 - 22.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/MUDANYA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ALTINTAŞ

18.12.2023 13:00 - 18.12.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇALTILIBÜK

18.12.2023 13:00 - 18.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:YAMANLI

19.12.2023 09:00 - 19.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:KUMKADI,ORMANKADI

20.12.2023 09:00 - 20.12.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:KUMKADI

18.12.2023 09:00 - 18.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:BALKAN,KURTULUŞ

19.12.2023 09:00 - 19.12.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:30 AĞUSTOS ZAFER

19.12.2023 09:00 - 19.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:BARIŞ

20.12.2023 10:30 - 20.12.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANELİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:KARINCALI

19.12.2023 10:00 - 19.12.2023 12:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ORTAKÖY

19.12.2023 11:00 - 19.12.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:MURADİYE

19.12.2023 14:00 - 19.12.2023 16:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ARAPZADE,MURADİYE

19.12.2023 15:00 - 19.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ARAPZADE

20.12.2023 09:00 - 20.12.2023 11:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ARAPZADE

20.12.2023 11:00 - 20.12.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ARAPZADE,CAMİİKEBİR,TEKKE

20.12.2023 13:00 - 20.12.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHAREM,BAYIRKÖY,ÇELTİKÇİ,DUTLUCA,GEDELEK,GEMİÇ,GÖLYAKA,GÜRLE, HAKİMİYET, HECELER,KARSAK,NARLICA,PAŞAPINAR,SÖLÖZ,YENİGÜRLE,YENİSÖLÖZ

18.12.2023 09:00 - 18.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇİFTEHAVUZLAR,EMEK ADNAN MENDERES,YENİBAĞLAR

19.12.2023 09:00 - 19.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇİFTEHAVUZLAR,EMEK ADNAN MENDERES

20.12.2023 09:00 - 20.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇİFTEHAVUZLAR,EMEK ADNAN MENDERES,YENİBAĞLAR

Yapılacak olan çalışmanın erken bitmesi halinde planlanan bitiş saatinden önce enerji verilecektir.

20.12.2023 10:00 - 20.12.2023 18:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:DİKKALDIRIM

21.12.2023 09:00 - 21.12.2023 11:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇEKİRGE,HÜDAVENDİGAR

Yapılacak olan çalışmanın erken bitmesi halinde planlanan bitiş saatinden önce enerji verilecektir.

21.12.2023 09:00 - 21.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:EMEK ADNAN MENDERES,GEÇİT

21.12.2023 10:30 - 21.12.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:HÜDAVENDİGAR

21.12.2023 14:00 - 21.12.2023 16:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:AHMETPAŞA,HOCAHASAN,HÜDAVENDİGAR,İNTİZAM,ŞEHABETTİNPAŞA

21.12.2023 15:30 - 21.12.2023 17:30 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:HÜDAVENDİGAR,MURADİYE,YAHŞİBEY

26.12.2023 10:00 - 26.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:DİKKALDIRIM

19.12.2023 09:00 - 19.12.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/YENİŞEHİR ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:BARCIN,KARAKÖY,YOLÖREN

18.12.2023 09:00 - 18.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:YAVUZSELIM

19.12.2023 09:00 - 19.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ARABAYATAĞI,ÇELEBİ MEHMET,HACİVAT,VAKIF,YAVUZSELIM

20.12.2023 09:00 - 20.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:YAVUZSELIM

21.12.2023 09:00 - 21.12.2023 12:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:DEĞİRMENÖNÜ,SAMANLI

21.12.2023 09:00 - 21.12.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:İSABEY

21.12.2023 09:00 - 21.12.2023 16:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:AKÇAĞLAYAN

21.12.2023 09:00 - 21.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:YAVUZSELIM

21.12.2023 13:00 - 21.12.2023 16:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ARABAYATAĞI

Yapılacak olan çalışmanın erken bitmesi halinde planlanan bitiş saatinden önce enerji verilecektir.