Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, "Şebeke çalışması sebebiyle belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Yapılacak olan çalışmanın erken bitmesi halinde planlanan bitiş saatinden önce enerji verilecektir." ifadelerine yer verildi.
Bugünden itibaren başlayarak 26 Aralık tarihine kadar Bursa'nın Yıldırım, Osmangazi, Orhangazi, Orhaneli, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Mudanya, İnegöl ve Gürsu ilçelerindeki bazı noktalarda farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
İŞTE KESİNTİ YAPILACAK NOKTALAR:
22.12.2023 09:00 - 22.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/GÜRSU ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:YENİDOĞAN
18.12.2023 20:00 - 18.12.2023 23:59 TARİHLERİ ARASINDA BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ALİBEY,KULACA,MAHMUDİYE,MESUDİYE
19.12.2023 10:00 - 19.12.2023 14:00 TARİHLERİ ARASINDA BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ERTUĞRULGAZİ
19.12.2023 20:00 - 19.12.2023 23:59 TARİHLERİ ARASINDA BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:MAHMUDİYE,MESUDİYE
20.12.2023 20:00 - 20.12.2023 23:59 TARİHLERİ ARASINDA BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:MAHMUDİYE
21.12.2023 00:00 - 21.12.2023 02:00 TARİHLERİ ARASINDA BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:SİNANBEY
18.12.2023 10:00 - 18.12.2023 14:00 tarihleri arasında BURSA/MUDANYA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:BADEMLİ,ÇAĞRIŞAN
19.12.2023 14:00 - 19.12.2023 16:00 tarihleri arasında BURSA/MUDANYA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:DEDEKÖY,HASKÖY,MÜRSEL,ÜLKÜ
20.12.2023 09:00 - 20.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/MUDANYA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:BADEMLİ,HASKÖY,MÜRSEL
21.12.2023 10:00 - 21.12.2023 12:00 tarihleri arasında BURSA/MUDANYA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AYDINPINAR,ÇAĞRIŞAN,GÖYNÜKLÜ,GÜZELYALI EĞİTİM
22.12.2023 09:00 - 22.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/MUDANYA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ALTINTAŞ
18.12.2023 13:00 - 18.12.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇALTILIBÜK
18.12.2023 13:00 - 18.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:YAMANLI
19.12.2023 09:00 - 19.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:KUMKADI,ORMANKADI
20.12.2023 09:00 - 20.12.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:KUMKADI
18.12.2023 09:00 - 18.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:BALKAN,KURTULUŞ
19.12.2023 09:00 - 19.12.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:30 AĞUSTOS ZAFER
19.12.2023 09:00 - 19.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/NİLÜFER ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:BARIŞ
20.12.2023 10:30 - 20.12.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANELİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:KARINCALI
19.12.2023 10:00 - 19.12.2023 12:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ORTAKÖY
19.12.2023 11:00 - 19.12.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:MURADİYE
19.12.2023 14:00 - 19.12.2023 16:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ARAPZADE,MURADİYE
19.12.2023 15:00 - 19.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ARAPZADE
20.12.2023 09:00 - 20.12.2023 11:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ARAPZADE
20.12.2023 11:00 - 20.12.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ARAPZADE,CAMİİKEBİR,TEKKE
20.12.2023 13:00 - 20.12.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHAREM,BAYIRKÖY,ÇELTİKÇİ,DUTLUCA,GEDELEK,GEMİÇ,GÖLYAKA,GÜRLE, HAKİMİYET, HECELER,KARSAK,NARLICA,PAŞAPINAR,SÖLÖZ,YENİGÜRLE,YENİSÖLÖZ
18.12.2023 09:00 - 18.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇİFTEHAVUZLAR,EMEK ADNAN MENDERES,YENİBAĞLAR
19.12.2023 09:00 - 19.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇİFTEHAVUZLAR,EMEK ADNAN MENDERES
20.12.2023 09:00 - 20.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇİFTEHAVUZLAR,EMEK ADNAN MENDERES,YENİBAĞLAR
Yapılacak olan çalışmanın erken bitmesi halinde planlanan bitiş saatinden önce enerji verilecektir.
20.12.2023 10:00 - 20.12.2023 18:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:DİKKALDIRIM
21.12.2023 09:00 - 21.12.2023 11:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇEKİRGE,HÜDAVENDİGAR
Yapılacak olan çalışmanın erken bitmesi halinde planlanan bitiş saatinden önce enerji verilecektir.
21.12.2023 09:00 - 21.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:EMEK ADNAN MENDERES,GEÇİT
21.12.2023 10:30 - 21.12.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:HÜDAVENDİGAR
21.12.2023 14:00 - 21.12.2023 16:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AHMETPAŞA,HOCAHASAN,HÜDAVENDİGAR,İNTİZAM,ŞEHABETTİNPAŞA
21.12.2023 15:30 - 21.12.2023 17:30 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:HÜDAVENDİGAR,MURADİYE,YAHŞİBEY
26.12.2023 10:00 - 26.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:DİKKALDIRIM
19.12.2023 09:00 - 19.12.2023 15:00 tarihleri arasında BURSA/YENİŞEHİR ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:BARCIN,KARAKÖY,YOLÖREN
18.12.2023 09:00 - 18.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:YAVUZSELIM
19.12.2023 09:00 - 19.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ARABAYATAĞI,ÇELEBİ MEHMET,HACİVAT,VAKIF,YAVUZSELIM
20.12.2023 09:00 - 20.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:YAVUZSELIM
21.12.2023 09:00 - 21.12.2023 12:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:DEĞİRMENÖNÜ,SAMANLI
21.12.2023 09:00 - 21.12.2023 13:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:İSABEY
21.12.2023 09:00 - 21.12.2023 16:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AKÇAĞLAYAN
21.12.2023 09:00 - 21.12.2023 17:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:YAVUZSELIM
21.12.2023 13:00 - 21.12.2023 16:00 tarihleri arasında BURSA/YILDIRIM ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ARABAYATAĞI
Yapılacak olan çalışmanın erken bitmesi halinde planlanan bitiş saatinden önce enerji verilecektir.