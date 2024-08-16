İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından Bursa merkezli olarak gerçekleştirilen ve "Kuyu-18" kod adı verilen operasyonlarda, elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar, Bursa ve İstanbul illerinde yürütüldü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, organize suç örgütü üyelerinin suç işlemek amacıyla bir araya geldikleri, haraç vermeyen iş adamlarını hedef alarak onları darp ve tehdit ettikleri, iş yerlerini kurşunladıkları ve sözde mahkemeler kurarak alacak verecek anlaşmazlıklarına müdahil oldukları belirlendi. Bu eylemlerle haksız kazanç sağladıkları ve yağma yoluyla taşınmaz mülkleri ele geçirdikleri tespit edildi.

Yapılan operasyonlarda, Sadettin Pahsa'nın liderliğini yaptığı suç örgütünün elebaşı dahil olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı.