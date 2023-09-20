Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen bir uygulama kapsamında, Gürsu ilçesi ve Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği bölgesinde gerçekleştirilen hareketli ve sabit yol kontrollerinde 811 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Bu sorgulamalar sonucunda 7 kişi çeşitli suçlardan aranırken, 11 kişi ise uyuşturucu madde taşıma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından dolayı gözaltına alındı.

Ayrıca, uygulama sırasında 289 araç da detaylı bir sorgulamadan geçirildi. Bu kontroller sonucunda terk edilmiş bir çalıntı motosiklet tespit edildi ve toplamda 21 araca 49 bin 156 lira ceza kesildi.