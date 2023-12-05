TOKİ, alt ve orta gelir grubu için yeni konut projesini duyurdu. İlk kez ev alacaklara ve daha önce evi olmayanlara yönelik gelen bu sosyal konut müjdesi, ev sahibi olma hayali kuranları sevindirdi.

Konut fiyatlarının yükselmesiyle ev sahibi olma hayali güçleşirken TOKİ'nin devreye girmesiyle alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için umut ışığı doğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan süreçte TOKİ tarafından alt ve orta gelir grubu için pek çok sosyal konut projesi duyuruldu. TOKİ'den Ankara Beypazarı için yapılan yeni konut projesi duyurusu, Aralık ayındaki projeler arasında dikkat çekiyor. İlanında, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara İli, Beypazarı İlçesi, 2. Etap 428 Adet Konut Projesi kapsamında 197 adet konut KURA Yöntemi ile satışa sunulacaktır" denilerek toplam 197 konutun kura ile satışa sunulacağı belirtiliyor.

Gereken Şartlar

TOKİ'nden ev sahibi olmak için başvuru yapacakların karşılamaları gereken şartlar şunlardır:

1) Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olması durumunda 06 Aralık 2023 tarihinde saat 11.00’de İdaremiz hizmet binasında seyircisiz bir şekilde noter huzurunda "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" gerçekleştirilecektir. Başvuru sayısının konut sayısından az olması durumunda ise "Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası" İdarenin kararı doğrultusunda kura çekilmeyebilir ve başvuru sırasına göre konut seçimleri yapılabilir.

2) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konutları olmamalıdır. Ayrıca başvuru sahipleri, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olmalıdır. (Tüm başvurular, kura tarihinden önce TAKBİS Sisteminden kontrol edilmektedir)

3) Başvuru sahipleri T.C. vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.