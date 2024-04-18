İşverenler, engelli ve eski hükümlü çalıştırmamaları durumunda ödenen idari para cezalarını, bu bireylerin mesleki eğitimine, iş ve işyeri uyum süreçlerine ve kendi işlerini kurma projelerine aktaracak. Bu desteklerle, engelli ve eski hükümlülere iş kurma imkanları sunulması ve topluma kazandırılmaları hedeflenmektedir. Projeler, rehberler doğrultusunda değerlendirilecek ve kamu ile sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından seçilenlere destek verilecektir. Engellilerin iş hayatına katılımlarının artırılması ve sosyal uyumlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Projelerin başvuru sürecine ilişkin rehberler ilgili kurumlar tarafından sağlanacaktır.
Kaynak: HABER MERKEZİ