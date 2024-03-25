Bursa’da dün gece saatlerinde başlayan rüzgar, yer yer hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde de devam eden rüzgarın şiddeti saatte 63 kilometreye kadar çıktı. Saat 12.00 ile 15.00 arasında rüzgarın hızının saatte 75 kilometre olması bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte gün boyunca sağanak yağmur tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı en yüksek 21, en düşük 8 derece olacak. Yarın rüzgar şiddetini azaltacak ve Bursa parçalı bulutlu bir gün geçirecek.

Ayrıca, Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışma yapan bazı siyasi parti stantlarının rüzgara dayanamayarak yerle bir oldu.

Yetkililer kuvvetli rüzgara ve yağmura karşı vatandaşların tedbirli olması için uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA