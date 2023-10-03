Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, bir kiracı eski ev sahibini kahvehanede sırtından vurarak öldürdü. Olay, Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Söz konusu kiracının, 5 ay önce ev sahibi Ümit Er ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle polis müdahalesiyle evden çıkartıldığı biliniyor.

Bugün, Ümit Er (57) arkadaşlarıyla Aydın Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede sakin bir şekilde otururken, ansızın gelen silah sesleriyle şaşkına döndü. Eski kiracısı, duvarın üzerinden 2 el ateş ederek Ümit Er'i vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Er, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hemen hastaneye götürüldü.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ümit Er, tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, silahlı saldırının failini tespit ederek gözaltına aldı.