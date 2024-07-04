Bursa’nın Yenişehir ilçesinde başlayan aşırı yağmur yağışı sonrası kırsal mahallelerde ev ve tarlalar sular altında kaldı.



Bursa'da aniden bastıran yağmur, ilçelerde de etkili oldu. Yenişehir’de ekili araziler sular altında kaldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Koyunhisar köyü muhtarı Türker İleri, “Öğleden sonra aniden bastıran yağmur sonrası köyümüzde bazı evlerin dışında ekili arazilerimiz sular altında kaldı. Şuanda ne kadar hasar var bilmiyoruz. Halen yağışlar devam ediyor. Rabbim afatından korusun” diye konuştu.