Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşanan olay, evlerinin içinde meydana gelen bir kaza sonucunda, 28 yaşındaki Öznur Çelik omzundan yaralandı. Musa Çelik, 33 yaşındaki eşini kazara vurduğunu belirtti ve polis tarafından gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Gürsu ilçesinin Yenidoğan Mahallesi Gün Sokak'ta yaşandı.

Komşular, silah sesini duymalarının ardından hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve 2 çocuk annesi Öznur Çelik'i tabanca tarafından omzundan yaralanmış bir halde buldular. Hızla ambulansa alınan Öznur Çelik, Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olay yerine ulaştığında, evde kurusıkı ruhsatsız üç tabanca ve bir tüfek buldu. Musa Çelik, şüpheli olarak gözaltına alındı ve emniyette ifadesi alındı. Musa Çelik, sorgusunda eşini kazara vurduğunu söyledi. Tedavi altındaki Öznur Çelik de benzer bir ifade verdi.

Şu an için Musa Çelik'in emniyetteki işlemleri devam etmektedir.