Bursa'nın Gemlik ilçesinde rampadan aşağı inen otomobil, hakimiyetini kaybederek park halindeki kamyonete çarptı. Kamyonun arkasında, çalıştığı fabrikanın servisini bekleyen işçi, kamyon ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Talihsizliğin böylesi dedirten kaza Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Eski Pazar Caddesinde meydana geldi. Yunus K. İdaresindeki 41 AGJ 789 plakalı otomobil rampa aşağı inerken park halindeki 16 F 7910 plakalı kamyonete çarptı.

O sırada kaldırımda çalıştığı fabrikadan servis bekleyen, kamyonun arkasında duran 47 yaşındaki Ercan Karaarslan, kamyon ile evin duvarı arasına sıkışarak hayatını kaybetti. İtfaiye ve kamyon tarafından duvardan çıkarılan Karaarslan'ın cesedi, başsavcılığın olay yeri incelemesinin ardından Gemlik Devlek Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yunus K. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.